網紅陳沂批志願役軍人是廢物 國防部提告

（中央社記者游凱翔、江佩凌台北27日電）網紅陳沂在臉書直播批評，國軍大部分志願役軍人都是廢物。國防部今天表示，官兵投入救災之際，陳沂卻製造話題分裂軍民情感，國防部已依法提告，還給軍人公道。



國防部上午發布新聞稿指出，針對臉書帳號署名陳沂於個人臉書，發表「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」內容，國防部今天表示，對於直播內容，已嚴重損害軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責。



國防部指出，國軍官兵以「捍衛國家、保護人民」為核心價值，戮力戰訓本務與災害救援，確保國家安全與區域穩定，尤其正當國軍全力投入救災之際，陳沂卻發文詆毀日以繼夜投入災害救援、協助民眾清理家園的軍人，趁機製造話題來分裂軍民的情感，其心可議。



國防部強調，已蒐集相關事證，依法提出告訴，以正視聽，還給軍人公道。



針對國防部要提告，陳沂不願多作回應，但她主張言論自由，並表示，她是針對「大部分」志願役，並非「全部」，並說：「這麼大動作，難道是因為我洩漏了軍中不能說的秘密，怎麼不面對我說的軍中霸凌？這是可受公評之事。」（編輯：張均懋）1070827





那些「大部分」很廢的志願役，如果覺得被我講中所以惱羞了，歡迎進來罵我 😘 由陳沂發佈於 2018年8月26日 星期日





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