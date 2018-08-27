APEC人選傳聞 府：特定人士捏造訊息

總統府發言人黃重諺表示，過去兩年，宋楚瑜（圖）代表國家擔任APEC領袖代表，無論在與各國密切互動以及推動各項議題上，都有卓著的貢獻。（中央社檔案照片）
（中央社記者呂欣憓台北27日電）媒體報導亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表將從親民黨主席宋楚瑜換成前行政院長林全等，總統府發言人黃重諺今天表示，相關訊息是特定人士捏造，等確定後就會對外說明。
黃重諺並表示，APEC是台灣參與的重要多邊經貿合作論壇，過去兩年，宋楚瑜代表國家擔任APEC領袖代表，無論在與各國密切互動以及推動各項議題上，都有卓著的貢獻，總統非常感謝宋楚瑜的努力。
亞太經合會（APEC）峰會11月登場，領袖會議代表尚未定案，黃重諺表示，中國時報以「大陸涉台人士」言論，矯稱政府不滿宋楚瑜表現，並已規劃出席人選，而相關人選又可能因承認九二共識與否而遭中國反對；黃重諺表示，台灣是APEC的21個組織成員之一，和所有會員國一樣，擁有完整的參與權利，不存在其他人同意與否的問題。
黃重諺表示，今年度的議程參與，目前正在規劃的階段，一旦有確定的安排，就會向各界說明。
黃重諺說，中國時報的相關報導，完全是特定人士的捏造，提醒媒體在取材前，務必謹守專業倫理，避免成為境外有心人士放話管道，干擾台灣內部輿論與國家運作。（編輯：謝佳珍）1070827
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