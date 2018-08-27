/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 櫻桃小丸子亞運棒球陳沂停班停課
>rss

7月景氣溫和擴張 燈號亮出綠燈

發稿時間：2018/08/27 16:08

最新更新：2018/08/27 18:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國家發展委員會27日發布7月景氣燈號擺脫代表景氣趨弱的黃藍燈，燈號亮出代表景氣穩定的綠燈，綜合判斷分數則增至27分。中央社記者吳家昇攝　107年8月27日國家發展委員會27日發布7月景氣燈號擺脫代表景氣趨弱的黃藍燈，燈號亮出代表景氣穩定的綠燈，綜合判斷分數則增至27分。中央社記者吳家昇攝　107年8月27日

（中央社記者潘姿羽台北27日電）由於外貿、內需等指標轉佳，國家發展委員會今天發布7月景氣燈號擺脫代表景氣趨弱的黃藍燈，燈號亮出代表景氣穩定的綠燈，綜合判斷分數則增至27分。

儘管景氣燈號亮出綠燈，國發會提醒，美中貿易摩擦後續發展、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險等可能不利因素，仍需密切關注。

景氣燈號是由貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點，以及批發、零售及餐飲業營業額等9項指標所構成。7月起，國發會適用新版燈號，除了構成指標的檢查值有所調整，領先指標與落後指標的內涵也有部分修正。（編輯：楊玫寧）1070827

7月景氣燈號亮綠燈 國發會：景氣比較樂觀

（中央社記者潘姿羽台北27日電）由於外貿、投資轉趨熱絡，國發會今天公布7月景氣燈號亮出綠燈，綜合判斷分數則升至27分；國發會官員表示，景氣擴張的動能還是不夠強勁，不過，和上月相比「已經比較樂觀」。

國家發展委員會7月起適用新版的景氣指標及對策信號，不論新系統或是舊系統的燈號指標，景氣向上的趨勢一致；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，國內景氣溫和擴張，尤其下半年的投資值得期待。

7月景氣燈號亮出代表景氣「穩定」的綠燈，進一步觀察各構成項目，以機械及電機設備進口值、製造業營業氣候測驗點表現較強勁，雙雙亮出代表「趨熱」的黃紅燈。

吳明蕙說明，機械及電機設備進口值上半年表現不甚理想，主因是廠商的投資期程多落在下半年，不過，7月此數值的年增率已經來到雙位數成長，台積電、華邦電、日月光、南亞科、京元電法說會都預告今年有相當金額的資本支出，顯見民間投資動能增強、下半年值得期待。

吳明蕙也說，政府全力導入民間參與公共建設，下半年促參商機達新台幣2000億元，而政府公共投資將進入執行高峰，均有助於挹注內需。

至於製造業營業氣候測驗點，吳明蕙表示，7月的數值已經來到2017年9月以來的高點，原因是對當前、未來看壞的比例均下滑，顯示製造業廠商對未來景氣的信心不再那麼悲觀。

值得注意的是，景氣領先指標領連5月上揚、累計漲幅0.71%，同時指標卻連8月下滑、累計跌幅2.42%，2指標呈分歧走勢。

吳明蕙說明，在景氣高峰與谷底之間，會出現小循環，領先指標和同時指標就可能出現分歧，「不是不常見的現象」。

也因此，國發會僅以「溫和擴張」來形容當前景氣態勢；吳明蕙表示，景氣領先指標連續5個月上揚，增幅卻呈現遞減，是因為成長的動能不夠強勁所致，還在擴張、但動能不足，希望下半年內需增溫後，能夠有更好的表現。（編輯：郭萍英）1070827

由於外貿、內需等指標轉佳，國家發展委員會27日發布7月景氣燈號為代表景氣穩定的綠燈，綜合判斷分數則增至27分。圖為民眾在台北市東區商圈逛街。中央社記者吳家昇攝　107年8月27日由於外貿、內需等指標轉佳，國家發展委員會27日發布7月景氣燈號為代表景氣穩定的綠燈，綜合判斷分數則增至27分。圖為民眾在台北市東區商圈逛街。中央社記者吳家昇攝　107年8月27日

延伸閱讀》前景看好 主計總處上修今年GDP預測至2.69%

延伸閱讀》史上新高 106年社會新鮮人起薪27K

延伸閱讀》基本月薪漲至23100元時薪150元 225萬勞工受惠

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP