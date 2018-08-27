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臉書貼文有政府干預？唐鳳：沒興趣介入也沒權力

發稿時間：2018/08/27 17:49

最新更新：2018/08/27 18:10

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行政院政務委員唐鳳27日表示，她完全沒有介入社群媒體的興趣或權力。（中央社檔案照片）行政院政務委員唐鳳27日表示，她完全沒有介入社群媒體的興趣或權力。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北27日電）有網友質疑政府操控網路言論，行政院政務委員唐鳳今天表示，她完全沒有介入社群媒體的興趣或權力；保護言論自由與新聞自由是行政院核心理念，不接受被打折扣。

網路傳言，只要在社群網站上張貼不利政府的圖片或文字，都會被刪除，質疑是政府在操控網路言論。對此負責數位、科技業務的唐鳳表示，她本人完全沒有介入社群媒體（無論是臉書，還是PTT）版務或帳務的興趣或權力。

唐鳳指出，就她過去一週使用臉書的經驗觀察，貼出有網址的訊息，無論和政治是否有關，都較容易遭到停止刊登，或觸發「我不是機器人」的確認請求，她就遇到了三次；但提出申訴後即可回覆。

唐鳳說，保護言論自由與新聞自由是行政院的核心理念，無法與其他利益相互交換，也不接受被打折扣。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，言論自由是政府非常重視的價值，政府從來沒有企圖干預人民言論自由，面對網路謠言或假新聞，也從來沒有要求任何平台下架，只會對散布謠言者會進行提告，政府永遠就是「開大門走大路」。（編輯：謝佳珍）1070827

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