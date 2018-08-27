中華隊大豐收 亞運單日進帳4金

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達27日電）亞運中華代表團今天一口氣進帳4金，分別為射箭反曲弓男團、複合弓混雙、輕艇男子1000公尺龍舟、空手道50公斤量級谷筱霜，金牌數達標，目前累計12金12銀17銅。
中華射箭代表隊反曲弓男團金牌戰與南韓隊交手，以5比3拿下隊史首面亞運男團金牌；複合弓混雙陳怡瑄和潘宇平，以151比150再擊敗南韓，拿下本屆中華亞運射箭隊第2金；反曲弓女團金牌戰不敵南韓，以3比5拿下銀牌。
中華輕艇隊接連在男子200公尺、500公尺龍舟賽摘金，今天在最有把握的男子1000公尺龍舟賽，以4分31秒185再替中華隊搶下金牌。
中華男子輕艇傳統划船代表隊27日在2018雅加達亞運龍舟1000公尺決賽，以4分31秒185成績強勢摘金，收下本屆划船代表隊第2面金牌。（中華奧會提供）中央社 107年8月27日
台灣布農女戰士谷筱霜，在女子50公斤量級決賽，以3比2擊敗烏茲別克選手，拿下本屆中華空手道代表隊第2金；男子75公斤量級的徐瑋駿、男子84公斤量級的吳峻維，今天也都拿下銅牌。
羽球場上也有好表現，世界羽球球后戴資穎今天4強擊敗印度名將賽娜（Saina Nehwal），成為中華羽球史上首名打進單打金牌戰的選手，男子單打周天成接著也擊敗地主印尼選手金廷，雙雙晉級金牌戰。
中華羽球隊過去在亞運拿下4面銅牌，戴資穎、周天成挺進金牌戰已經是隊史紀錄，明天力拚續寫隊史佳績，周天成將與印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）交手，戴資穎則將對上印度選手辛度（PUSARLA V.Sindhu），力拚為中華羽球隊搶下隊史首面金牌。
中華女足睽違20年重返亞運4強，明天將與中國隊交手，爭取金牌戰門票；射箭女將雷千瑩明天在反曲弓個人賽拚銅牌，複合弓男、女團也有機會再為中華隊拿下銅牌。
中華男籃隊今天與敘利亞交手，陳盈駿總計拿下24分，率隊以82比75拿下勝利，睽違48年再度晉級亞運4強。（編輯：唐聲揚）1070827
2018雅加達亞運27日下午進行複合弓混合團體對抗賽金牌戰，中華隊陳怡瑄（左）與潘宇平（中）聯手射下南韓隊，奪得本屆中華射箭代表隊第2面金牌。中央社記者吳翊寧攝 107年8月27日
台灣女子空手道好手谷筱霜（右）27日在2018雅加達亞運空手道女子50公斤量級金牌戰中險勝烏茲別克女將芭芭耶娃（Bakhriniso Babaeva）（左），成功守住金牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月27日
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