/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 櫻桃小丸子亞運棒球陳沂停班停課
>rss

中華隊大豐收 亞運單日進帳4金

發稿時間：2018/08/27 22:17

最新更新：2018/08/27 23:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達27日電）亞運中華代表團今天一口氣進帳4金，分別為射箭反曲弓男團、複合弓混雙、輕艇男子1000公尺龍舟、空手道50公斤量級谷筱霜，金牌數達標，目前累計12金12銀17銅。

中華射箭代表隊反曲弓男團金牌戰與南韓隊交手，以5比3拿下隊史首面亞運男團金牌；複合弓混雙陳怡瑄和潘宇平，以151比150再擊敗南韓，拿下本屆中華亞運射箭隊第2金；反曲弓女團金牌戰不敵南韓，以3比5拿下銀牌。

中華輕艇隊接連在男子200公尺、500公尺龍舟賽摘金，今天在最有把握的男子1000公尺龍舟賽，以4分31秒185再替中華隊搶下金牌

中華男子輕艇傳統划船代表隊27日在2018雅加達亞運龍舟1000公尺決賽，以4分31秒185成績強勢摘金，收下本屆划船代表隊第2面金牌。（中華奧會提供）中央社　107年8月27日中華男子輕艇傳統划船代表隊27日在2018雅加達亞運龍舟1000公尺決賽，以4分31秒185成績強勢摘金，收下本屆划船代表隊第2面金牌。（中華奧會提供）中央社　107年8月27日

台灣布農女戰士谷筱霜，在女子50公斤量級決賽，以3比2擊敗烏茲別克選手，拿下本屆中華空手道代表隊第2金；男子75公斤量級的徐瑋駿、男子84公斤量級的吳峻維，今天也都拿下銅牌。

羽球場上也有好表現，世界羽球球后戴資穎今天4強擊敗印度名將賽娜（Saina Nehwal），成為中華羽球史上首名打進單打金牌戰的選手，男子單打周天成接著也擊敗地主印尼選手金廷，雙雙晉級金牌戰。

中華羽球隊過去在亞運拿下4面銅牌，戴資穎、周天成挺進金牌戰已經是隊史紀錄，明天力拚續寫隊史佳績，周天成將與印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）交手，戴資穎則將對上印度選手辛度（PUSARLA V.Sindhu），力拚為中華羽球隊搶下隊史首面金牌。

中華女足睽違20年重返亞運4強，明天將與中國隊交手，爭取金牌戰門票；射箭女將雷千瑩明天在反曲弓個人賽拚銅牌，複合弓男、女團也有機會再為中華隊拿下銅牌。

中華男籃隊今天與敘利亞交手，陳盈駿總計拿下24分，率隊以82比75拿下勝利，睽違48年再度晉級亞運4強。（編輯：唐聲揚）1070827

2018雅加達亞運27日下午進行複合弓混合團體對抗賽金牌戰，中華隊陳怡瑄（左）與潘宇平（中）聯手射下南韓隊，奪得本屆中華射箭代表隊第2面金牌。中央社記者吳翊寧攝　107年8月27日2018雅加達亞運27日下午進行複合弓混合團體對抗賽金牌戰，中華隊陳怡瑄（左）與潘宇平（中）聯手射下南韓隊，奪得本屆中華射箭代表隊第2面金牌。中央社記者吳翊寧攝　107年8月27日
台灣女子空手道好手谷筱霜（右）27日在2018雅加達亞運空手道女子50公斤量級金牌戰中險勝烏茲別克女將芭芭耶娃（Bakhriniso Babaeva）（左），成功守住金牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日台灣女子空手道好手谷筱霜（右）27日在2018雅加達亞運空手道女子50公斤量級金牌戰中險勝烏茲別克女將芭芭耶娃（Bakhriniso Babaeva）（左），成功守住金牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日

延伸閱讀》中華男籃鐵血防守 睽違48年晉亞運4強

延伸閱讀》戴資穎寫紀錄 亞運羽球晉級金牌戰第一人

延伸閱讀》拚戰亞運！台灣英雄奪金故事

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP