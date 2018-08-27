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亞運反曲弓男團 中華射下南韓奪隊史首金[影]

發稿時間：2018/08/27 12:08

最新更新：2018/08/27 16:05

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中華男子射箭隊27日在2018雅加達—巨港亞運射箭反曲弓男團金牌戰中，擊敗南韓，勇奪隊史第一面亞運男團金牌。中央社記者吳翊寧攝 107年8月27日中華男子射箭隊27日在2018雅加達—巨港亞運射箭反曲弓男團金牌戰中，擊敗南韓，勇奪隊史第一面亞運男團金牌。中央社記者吳翊寧攝 107年8月27日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）中華男子射箭隊今天在2018雅加達—巨港亞運射箭反曲弓男團金牌戰中，以5比3射下南韓，勇奪隊史首面亞運男團金牌。

中華隊女團稍早在金牌戰以3比5惜敗南韓銀恨，男子反曲弓男團則由湯智鈞、魏均珩與羅偉旻出征，金牌戰不僅成功扳倒強敵南韓替女團復仇，並奪得隊史首金。

中華亞運射箭代表隊，曾在2002年釜山亞運男、女團同步晉級決賽，今年是隊史相隔16年後，男、女團再次攜手射進金牌賽，之前中華男團曾在1998曼谷、2002釜山以及2006杜哈亞運，3度拿下反曲弓男團銀牌。（編輯：黃于）1070827

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

關鍵一箭改判 反曲弓中華男團摘金

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）中華男子射箭代表隊，今在雅加達—巨港亞運射箭男子團體賽金牌戰，靠著第4局湯智鈞的壓線10分箭，最終以5比3擊敗南韓，成功拿下隊史首面亞運男團金牌。

中華隊和南韓前3局射完，雙方以3比3扯平，第4局湯智鈞的第2箭，第一時間只給了9（＋）分，留下改判空間，雙方6箭射完後，以55比55再次打平，湯智鈞說：「當下馬上要調整心情，因為裁判確認完靶心位置後，很有可能要加射。」

依照射箭規則，只要箭頭壓在10分線上，依舊會以10分來記，當裁判確定給湯智鈞那箭10分後，魏均珩說：「那是種驚喜。」中華隊終於拿下隊史第一面亞運男團金牌。

中華亞運射箭代表隊，曾在2002年釜山亞運男、女團同步晉級決賽，今年是隊史相隔16年後，男、女團再次攜手射進金牌賽，之前中華男團曾在1998曼谷、2002釜山以及2006杜哈亞運，3度拿下反曲弓男團銀牌。

成功替台灣寫下歷史，魏均珩坦言，他們比賽中沒想太多，只想盡力做到最好，如今成功拿下隊史空前的男團金牌，他酷酷地說：「當然開心，但也希望繼續加油、維持下去。」

話不多的羅偉旻則是先感謝隊友和教練團，也透露女友是跆拳道亞運品勢代表隊女團成員，女友第一天就先拿了一面銅牌，女友的好表現也激勵到他，如今自己拿了金牌，他驕傲地說：「希望我可以成為她的榜樣。」

綽號「湯包」的湯智鈞，在第3局意外射出一支5分箭，好在這個意外沒有影響到他接下來的發揮，「射出去就射出去了，也無法改變。」剛滿17歲的他，有著超齡的成熟，他強調，前一箭沒有射好，下一箭就要調整回來，「只要做好動作，相信自己就好。」（編輯：陳清芳）1070827

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