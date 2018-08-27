亞運射箭複合弓混雙 中華隊射下南韓奪第2金

中華隊陳怡瑄（左）與潘宇平（中）27日聯手奪下亞運複合弓混合團體對抗賽金牌，這也是中華射箭代表隊本屆亞運第2面金牌。中央社記者吳翊寧攝 107年8月27日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）第1次在國際賽搭配的陳怡瑄和潘宇平，在雅加達—巨港亞運譜驚奇，決賽靠著潘宇平最後一支10分箭，以151比150險勝南韓，奪得本屆中華亞運射箭代表隊第2金。



談到最後一支10分箭，潘宇平坦言，當下他不去想結果，只把當下動作做好，看到精準命中靶心，他笑說：「很爽，也更肯定自己。」



他強調，如果只在意對手成績，或是一直想這支箭要幾分，反而會分心做不好。



今年無論是世界射箭大獎賽或是亞運，團體賽和混雙賽的出線權，都以個人資格賽成績為依據，因此在國家訓練中心備戰時，各總不同組合都有嘗試搭配過，當潘宇平看到混雙賽搭檔是陳怡瑄時，他說：「超開心的，因為她是近況最穩、表現最好的射手。」



陳怡瑄在複合弓女子個人資格賽時，就曾繳出706分排名第1，還打破大會紀錄，近況的確超夯，當她看到自己搭檔，是首次在比賽中聯手的潘宇平時，她笑說：「看學長的肩膀就知道，是可以依靠的人。」



事實上是如此，靠著潘宇平的最後一支10分箭，中華隊才以1分之差險勝南韓，順利奪得亞運複合弓混合團體賽史首金。



中華隊複合弓外籍教練透納（Robert Turner）也說，今天的風勢非常亂，他對於潘宇平最後的表現非常滿意，而能夠拿下金牌，他以選手為榮。（編輯：吳協昌）1070827





2018雅加達亞運射箭複合弓混合團體對抗賽金牌戰27日下午登場，中華隊陳怡瑄（左2）、潘宇平（右）聯手奪得本屆中華射箭代表隊的第2面金牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月27日

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