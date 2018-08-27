回應產金分離政策 蔡明忠請辭富邦金副董事長

富邦金融控股公司27日透過重大訊息公告，副董事長蔡明忠辭職。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北27日電）富邦金融控股公司今天透過重大訊息公告，為配合主管機關產金分離政策，副董事長蔡明忠辭職，不過蔡明忠仍依公司法第27條第二項擔任富邦金控法人董事代表人。



富邦金因涉及違反產金分離政策，金管會日前去函要求「即期改正」。金管會主委顧立雄8月上旬曾表示，富邦金副董事長蔡明忠「應扮演好副董角色」，富邦金應於2個月後董事會召開前修正內規要點。1070827



蔡明忠蔡明興兄弟 辭富邦金及台灣大副董事長





金融監督管理委員會日前要求富邦金控在2個月內改善產金分離問題，台灣大哥大27日公告，副董事長蔡明興（圖）辭去職務。（檔案照片）中央社 107年8月27日

（中央社記者田裕斌、江明晏台北27日電）金融監督管理委員會10日要求富邦金控在2個月內改善產金分離問題，富邦金今天公告副董事長蔡明忠辭任金控副董事長，而台灣大哥大也公告，副董事長蔡明興辭去職務。



富邦集團旗下事業橫跨金融及電信等產業，蔡明忠與蔡明興兩兄弟於2016年10月「互換版圖」，蔡明忠改任台灣大哥大董事長，蔡明興改任富邦金與人壽的董事長，但都同時兼任另一家公司的副董事長。



富邦金表示，董事會今天通過副董事長蔡明忠辭職案，是為配合主管機關產金分離政策，蔡明忠雖辭去富邦金副董事長，但仍依公司法第27條第二項擔任富邦金的法人董事代表人。



此外，台灣大哥大今天晚間也公告副董事長辭任案，副董事長蔡明興也跟進辭去職務。



根據現行規定「產金分離」的定義為：金融事業董事長或總經理不得擔任其它非金融事業的「董事長」、「總經理」或「職權相當之人」。



日前包括遠東集團總裁徐旭東及富邦金副董事長蔡明忠、台灣大副董事長蔡明興都遭立委點名，違反產業與金融分離原則。金管會查出富邦金的董事會提案，需經過蔡明忠簽署，顯然具有實質決策權，要求富邦金在2個月內限期改善。



除了蔡明忠辭去富邦金控副董事長、蔡明興辭去台灣大副董事長職務外，永豐金控旗下永豐銀行前副董事長何奕達，由於身兼永豐餘董事長，早在今年5月就先行請辭永豐銀副董事長，保留永豐金董事席次，也被外界解讀為規避產金分離政策。（編輯：張良知）1070827



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