中華男籃鐵血防守 睽違48年晉亞運4強

2018雅加達亞運中華男籃隊（白衣）27日擊退敘利亞隊勇闖4強戰，這也是中華男籃相隔48年後重返亞運4強。球員難掩興奮，在場上開心擁抱。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月27日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達27日電）亞運中華男籃隊續寫驚奇，今天8強與敘利亞交手打得辛苦，終場以82比75獲勝，陳盈駿第4節連搶7分，率隊相隔48年再晉級4強，他點出今天搶勝關鍵是防守，「我們又更往前一步了」。



中華隊先前擊敗卡達晉級8強，今天與敘利亞交手，上半場打完41比41戰成平手，第4節最後4分26秒，中華隊先靠著胡瓏貿兩罰俱中以68比67超前比數，陳盈駿連拿7分拉開領先差距，最後1分02秒陳盈駿再補進3分球，扮演搶勝關鍵。



陳盈駿今天總計拿下24分，另有4個籃板、3助攻；劉錚今天拿下22分，2分球投14中7，另有1顆3分球，罰球5球皆中，另搶下6次籃板。



陳盈駿表示，拿下這場比賽的勝利，以團隊為榮，此次參賽一路不被看好，但大家非常團結，「賽前我也告訴自己， 拿下這場比賽勝利就又更往前一步，過程中大家彼此鼓勵，才能有今天的成績」。



談起今天比賽的關鍵，陳盈駿點出「防守」，保護籃板、針對性防守，面對大個子敘利亞球員，利用速度製造進攻的空間；陳盈駿透露，賽前教練就有設定階段性的目標，從分組第一、8強、4強，「我們完成很多任務，接下來不管遇到什麼對手一樣全力以赴」。



中華男籃上一次打入亞運4強為1970年，上一次拿下獎牌為1958年，這一勝的意義對中華男籃隊是很大的鼓舞，接下來4強對手將是中國和印尼比賽的勝隊。（編輯：吳協昌）1060827





2018雅加達亞運男籃8強戰，中華隊27日與敘利亞隊交手，中華隊劉錚（左）拿下全隊次高22分，2分球投14中7，另有一記3分球外加罰球5球皆中。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月27日

2018雅加達亞運中華男籃隊（圖）27日與敘利亞爭搶4強門票，終場以82比75拿勝，相隔48年重返亞運4強，賽後選手揮手向場邊觀眾致意。中央社記者吳翊寧攝 107年8月27日

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