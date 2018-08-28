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屏東降大豪雨多條道路淹水封閉 山區撤離168人

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高雄倉促宣布停班課造成不便 許立明致歉

發稿時間：2018/08/28 10:33

最新更新：2018/08/28 11:00

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高雄市28日清晨兩波大雨，市府早上6時12分宣布停班停課，代理市長許立明（圖）指出，這波強降雨導致多處滯洪池滿溢，無法再蓄水，致周邊部分道路積水，不過在上午8時之後，雨勢較緩，積水多已消退。中央社記者王淑芬攝 107年8月28日高雄市28日清晨兩波大雨，市府早上6時12分宣布停班停課，代理市長許立明（圖）指出，這波強降雨導致多處滯洪池滿溢，無法再蓄水，致周邊部分道路積水，不過在上午8時之後，雨勢較緩，積水多已消退。中央社記者王淑芬攝 107年8月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市清晨兩波大雨，造成多處低窪地區積水，滯洪池滿溢致周邊道路淹水，市府今天早上6時12分宣布停班停課，但造成市民上班及家長接送小朋友不便，代理市長許立明為此致歉。

許立明上午主持豪雨災害應變會議，他說清晨兩波降雨造成市區近200處積水，市府相關單位緊急通報封路及應變；不過早上5時到7時多的大豪雨，雨勢驚人，鳳山等多個行政區時雨量一度逾80毫米接近100毫米。

他說，市府緊急應變，於清晨6時許考量上班上課尖峰時段可能影響安全，所以宣布停班停課。他表示，了解倉促宣布停班停課造成民眾的不便，他致上無比的歉意。

他指出，這波強降雨導致多處滯洪池滿溢，無法再蓄水，致周邊部分道路積水，不過在上午8時之後，雨勢較緩，積水多已消退。（編輯：陳政偉）1070828

西南氣流影響，高雄27日深夜到28日清晨豪雨不斷，造成新興區多處淹水，路邊多部汽機車泡在水裡。（高雄新興警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月28日西南氣流影響，高雄27日深夜到28日清晨豪雨不斷，造成新興區多處淹水，路邊多部汽機車泡在水裡。（高雄新興警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月28日
高雄市28日清晨持續強降雨，部分地區時雨量破80毫米，很多地區積水。圖為位在燕巢區樹德科技大學前道路積水封閉。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 107年8月28日高雄市28日清晨持續強降雨，部分地區時雨量破80毫米，很多地區積水。圖為位在燕巢區樹德科技大學前道路積水封閉。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 107年8月28日

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