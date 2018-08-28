中華男團亞運桌球奮戰 不敵中國摘銅牌

中華桌球代表隊男團28日在亞運4強賽對戰中國隊，以1比3落敗，拿下銅牌。左起依序為莊智淵、陳建安、林昀儒。（左、中圖為中央社檔案照片；右圖取自國際桌球總會網頁www.ittf.com）
亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達28日專電）中華桌球代表隊男團今天在亞運4強賽對戰中國隊，面對中國隊陣中有世界排名第一的樊振東，中華隊僅林昀儒拿下1點，最後以1比3落敗，拿下銅牌。
中華隊老將莊智淵打第1點對戰中國隊林高遠，以6比11、8比11 丟掉前2局，第3局以3比11落敗，中華隊輸掉第1點。
第2打點中華隊由陳建安對戰世界排名第一的樊振東，陳建安第1局一路領先到8比8平後被對手追趕超前，以9比11丟掉第1局。第2局陳建安奮起苦追，但仍以8比11丟掉第2局。陳建安第3局以10比12落敗，中華隊輸掉第2點。
第3點打由中華隊林昀儒對戰王楚欽，林昀儒以11比9拿下第1局。林昀儒第2局與王楚欽三度戰到Deuce，最後以14比12拿下第2局。王楚欽第3局扳回一城，以11比3拿下。第4局倆人緊咬比數，林昀儒以11比9獲勝，為中華隊拿下第1點。
中華隊第4打點由莊智淵對戰樊振東，莊智淵以4比11丟掉第1局。莊智淵第2局急起直追，雙方一度再到10比10 Deuce，但最後仍以10比12落敗。第3局莊智淵以4比11落敗，中國隊拿下第3點獲勝。
中華隊桌球男團最終以1比3吞敗，拿下本屆亞運銅牌。（編輯：屈享平）1070828
中華桌球男團摘銅 17歲林昀儒奪勝成焦點
亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達28日專電）中華桌球代表隊男團今天在亞運4強賽對戰中國以1比3落敗摘銅。中華隊唯一拿下一勝的17歲小將林昀儒，很珍惜與桌球前輩一起拼戰的機會。
中華桌球代表隊男團今天在亞運4強賽對戰中國隊，面對中國隊陣中有世界排名第一的樊振東，中華隊僅林昀儒拿下1點，最後以1比3落敗，拿下銅牌。
中華隊今天唯一拿下一勝的林昀儒賽後受訪表示，這是他第一次參加亞運，抱著學習的態度來比賽。他認為，對手王楚欽前面輸分比較多，壓力較大，所以他把握機會進攻。
林昀儒覺得王楚欽的反手打得很好，王楚欽後來幾局戰術及速度都有改變及加快，他以積極進攻反制對手。
對於有機會和桌球界大前輩莊智淵攜手拼戰亞運，今才年17歲、升高三的林昀儒很珍惜這樣的機會，他會在每一場比賽好好發揮。
中華隊另一名隊員陳建安表示，他覺得自今天一開局打得還不錯，都還領先對手，但在中段時比較緊張，被對手得分。
陳建安4度和世界排名第一的中國隊強將樊振東交手，難取一勝。陳建安說，他必須要發揮更全面的戰術才有可能戰勝樊振東，他認為自己今天在反手和控制方面輸給對手。（編輯：屈享平）1070828
延伸閱讀》周天成亞運羽球男單獲銀 創中華隊史最佳紀錄
延伸閱讀》複合弓女團奪銅 自評99分不足1分留下屆
延伸閱讀》南韓箭客超水準 雷千瑩個人賽名列第4