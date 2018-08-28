複合弓女團奪銅 自評99分不足1分留下屆

亞運中華射箭複合弓女子團體「少將」陳麗如（前中），帶兩名「小將」陳怡瑄（前左）、林明靜（前右），28日在銅牌戰以226比221擊敗伊朗，奪下銅牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月28日
亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達28日電）射箭場傳佳績，複合弓女子團體「少將」陳麗如，帶兩名「小將」陳怡瑄、林明靜，在銅牌戰以226比221擊敗伊朗奪銅，4強賽失誤的林明靜激動落淚：「要更努力才能跟上學姊們。」
複合弓女子團體4強賽，中華隊以222比225不敵印度、無緣金牌戰，在4強射出7分箭的林明靜，今天奪下銅牌後激動落淚；林明靜表示：「前一場的失誤是我造成的，大家一直鼓勵我，今天銅牌戰我也希望可以證明自己、我可以做得到。」
林明靜首度參加亞運賽事，她提到很清楚資歷和經驗不如其他學姊們，但一直很努力想要跟上她們，4強賽失誤過後，先哭了一場，但學姊鼓勵她要更專注在場上，把握機會。
陳怡瑄也是首度參加亞運，教練團點名她進步很多，但她表示，其實還沒有很明顯的感覺，但臨場和情緒控管有進步；參加亞運賽事，平常心面對比賽，就是希望把平常練習的東西在比賽中發揮出來。
陳麗如曾在2004年雅典奧運拿下女子射箭反曲弓團體銅牌，2014年仁川亞運也拿下複合弓團體銀牌，大賽資歷豐富，她笑說自己不是「老將」是「少將」，這次扮演領頭羊角色，就是希望可以讓後面的學妹們可以在國際大賽舞台上磨練和累積經驗，「我這次給她們99分，剩下的1分留在下屆」。
陳麗如表示，此次參賽目標就是鎖定金牌戰，雖然成績不符合預期，但是銅牌戰的表現符合水準，有發揮平常的訓練，在4強吞敗後，經過2天的調整，今天順利摘下銅牌，「補足二分之一的失落」。（編輯：吳協昌）1070828
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亞運中華射箭複合弓女子團體「少將」陳麗如（中），28日帶兩名「小將」陳怡瑄（左）、林明靜（右），在銅牌戰以226比221擊敗伊朗，奪下銅牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月28日
射箭場傳佳績，亞運中華射箭複合弓女子團體「少將」陳麗如（右）帶兩名「小將」陳怡瑄（中）、林明靜（左），28日在銅牌戰以226比221擊敗伊朗奪銅。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月28日