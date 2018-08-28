大谷翔平3天內兩度開轟 第15支全壘打出爐[影]

（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今天在主場迎戰科羅拉多洛磯隊，日籍二刀流球星大谷翔平再開轟，擊出本季第15支全壘打，最後天使10比7擊敗洛磯。



雖然洛磯3局上先馳得點2比0領先，4局下天使隨即展開反攻豪取4分轉為領先，其中包括大谷翔平擊出的3分全壘打。



當時天使1比2落後沒人出局2人在壘，輪由先發指定打擊第4棒大谷翔平站上打擊區，面對先發右投葛瑞（Jon Gray）投出時速93.7英里的速球，大谷翔平大棒一揮，球飛越中外野全壘打牆，清光壘上跑者，天使反以4比2超前比數。



上週天使球團宣布，將在本週增加大谷翔平於模擬賽的投球數至50球，以觀察他的狀態並決定何時可重返投手丘，而大谷翔平在賽前確實才剛投滿50球，但絲毫沒有疲憊感，照樣擊出本季第15支全壘打，而且這是他3天之內兩度開轟。



8局下大谷翔平又擊出左外野方向安打，雖曾進占三壘得點圈但無功而返，總計大谷翔平這場比賽，5打數2支安打其中包括1支3分全壘打，打擊率來到2成76。



雖然大谷翔平的打擊出色，不過他何時能重返投手丘更是眾所矚目。根據大聯盟官網報導，大谷翔平說，他自己覺得無需再丟模擬賽了，不過這得由教練團做決定，並說有信心在今年球季的某個時間點，再度登板投球。（編輯：陳惠珍）1070828









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