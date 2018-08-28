陳副總統金門用車遭質疑 府方人士：模糊焦點

副總統陳建仁（圖）遭媒體指在南台灣淹水期間到金門，府方人士28日說，陳副總統對於因為家族私人旅遊造成國人觀感不佳，確實相當過意不去。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統陳建仁在金門用車遭質疑，府方人士今天說，這是試圖模糊焦點，副總統就任後，相關交通車輛等安全規劃，就由特勤中心負責，由國安調用公務車安檢後使用。
陳副總統遭媒體指在南台灣淹水期間到金門，府方人士今天說，陳副總統對於因為家族私人旅遊造成國人觀感不佳，確實相當過意不去，昨天除了第一時間透過媒體向外界表達歉意外，也在個人臉書上向民眾致歉。
今天有部分人士針對陳副總統在金門使用的車輛提出質疑，府方人士表示，這些都是試圖模糊焦點，副總統自從就任後，相關交通車輛等安全規劃，就由特勤中心負責，由國安調用公務車安檢後使用。「陳副總統家族一行包含機票、住宿、用餐等費用，都由其家族與個人支付，絕無使用公費。」
府方人士說，除了在當地交通必須依規定由特勤單位擇用安全車輛移動外，其餘費用都由個人支付。而無論總統、副總統，也包括卸任總統、副總統，只要是特勤條例適用的對象，抵達地的交通，就是由國安單位徵用當地公務車輛，沒有例外，例如已經卸任的總統到同地輔選黨籍候選人，或是今天到台東輔選，都屬於個人事務，但同樣由特勤徵用當地公務車輛交通，沒有例外。（編輯：楊玫寧）1070828
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