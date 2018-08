馬刺球星吉諾布里退休 鬼之切入成絕響

(中央社聖安東尼奧27日綜合外電報導)幫助美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺奪下4次總冠軍的阿根廷明星後衛吉諾布里今天宣布退休,正式結束他長達23年的籃球生涯,23年籃球生涯中16年NBA歲月全獻給馬刺。



NBA生涯16年全獻給馬刺的吉諾布里(Manu Ginobili)在推特貼文說:「今天有著百感交集的情緒,我宣布從籃球界退休。」



「對於過去23年我生命中的所有人(家人、朋友、隊友、教練、工作人員和球迷)都充滿著無限感激,這是段美妙的旅程,超越了我最瘋狂的夢想。」



吉諾布里的職籃生涯最先是在阿根廷與歐洲籃壇度過,並在1999年NBA選秀第2輪被馬刺選入,往後幫助馬刺在2003、2005、2007和2014年拿下NBA總冠軍。



除了4座總冠軍,吉諾布里更在2005年、2011年兩度獲選進入NBA全明星賽。



吉諾布里另幫阿根廷男籃國家隊奪得2004年雅典奧運金牌,他也是8位史上同時拿過4座NBA總冠軍與一面奧運金牌的籃球員之一,更是唯一獲此殊榮的非美國出生球員。



41歲的吉諾布里在馬刺出賽1057場例行賽,場均貢獻13.3分、3.8助攻、3.5籃板和1.32抄截。(譯者:陳彥鈞/核稿:陳亦偉)1070828





Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K