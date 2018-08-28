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周天成亞運羽球男單獲銀 創中華隊史最佳紀錄[影]

發稿時間：2018/08/28 14:22

最新更新：2018/08/28 15:57

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中華隊羽球好手周天成（圖）28日雅加達-巨港亞洲運動會男單決賽，不敵印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）獲得銀牌，這是中華隊隊史首面亞運羽球銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月28日中華隊羽球好手周天成（圖）28日雅加達-巨港亞洲運動會男單決賽，不敵印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）獲得銀牌，這是中華隊隊史首面亞運羽球銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月28日

亞運最前線（中央社記者李晉緯台北28日電）中華隊羽球好手周天成今天雅加達－巨港亞洲運動會男單決賽，以18比21、22比20、15比21不敵地主好手克里斯蒂（Jonatan Christie）獲得銀牌，這是中華隊隊史首面羽球銀牌。（編輯：吳協昌）1070828

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

前世界球王當榜樣 周天成亞運羽球男單摘銀

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）8年前廣州亞運，周天成看著世界球王李宗偉和林丹在決賽場上顛峰對決，沒想到8年後，換成他站在金牌戰場上，雖然沒能拿下金牌，但他坦言：「這面銀牌份量很重。」

台灣羽球一哥周天成，今天在雅加達—巨港亞運羽球男子單打決賽，以18比21、22比20、15比21，不敵地主印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie），銀恨居次，但仍是中華羽球代表隊在亞運史上，拿下的第一面銀牌。

世界排名第6的周天成坦言，其實4強賽擊敗金廷（Anthony Sinisuka Ginting）那場比賽，就已經讓他很感動，「畢竟我從來沒有突破過8強。」今天他費時1小時又13分鐘苦戰，最後仍敗仗下來，他說：「我盡力了。」

周天成強調，8年後過去了，馬來西亞「拿督」球王李宗偉仍沒放棄，還在羽壇上打拚，「他是我很好的榜樣。」而周天成也承認，能夠走到這一步，完全超乎自己賽前預期，他拿起掛在胸前的銀牌說：「這面銀牌份量很沉重。」

為台灣拿下史無前例的亞運男單銀牌，周天成說，無論是對他，還是他背後的整個團隊，都是鼓勵，他也直言，自己還有很多地方需要進步，「面對頂尖好手，你不能只等待對手失誤，你還要有創造機會的能力」。

第3局周天成在7比9落後之際，遭對手連拿5分拉開差距，他則表示，自己體能下滑，又想靠著速度壓過對手，最後雖然調整回來，「可惜追分的空間已經不夠了」。（編輯：張芷瑄）1070828

中華隊羽球好手周天成（圖）28日雅加達-巨港亞洲運動會男單決賽，以18比21、22比20、15比21不敵地主好手克里斯蒂（Jonatan Christie），摘下銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月28日中華隊羽球好手周天成（圖）28日雅加達-巨港亞洲運動會男單決賽，以18比21、22比20、15比21不敵地主好手克里斯蒂（Jonatan Christie），摘下銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月28日
中華隊羽球好手周天成（圖）28日雅加達-巨港亞洲運動會男單決賽，以18比21、22比20、15比21不敵地主好手克里斯蒂（Jonatan Christie），獲得銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月28日中華隊羽球好手周天成（圖）28日雅加達-巨港亞洲運動會男單決賽，以18比21、22比20、15比21不敵地主好手克里斯蒂（Jonatan Christie），獲得銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月28日

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