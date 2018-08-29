賴清德視察嘉義一再致歉 治水擬結合民意與專家

行政院長賴清德（中）29日第3度前往嘉義縣，視察因豪雨淹水的嘉義縣沿海布袋鎮等地，一再向受淹水影響民眾致歉。中央社記者黃國芳攝 107年8月29日

（中央社記者葉子綱、黃國芳嘉義縣29日）行政院長賴清德今天視察因豪雨淹水的嘉義縣沿海布袋鎮等地，一再向受淹水影響民眾致歉，允諾治水結合民意與專家，縝密計畫、踏實執行，讓城市更具韌性、國土更安全。



23日豪雨造成南台灣淹水災情，賴清德25日、27日視察嘉義縣布袋鎮、東石鄉東崙村、西崙村與掌潭村等地淹水情況，指示加速抽水；賴清德上午第3度到現場視察抽水成效時說，積水已見消退，積極清理環境。



賴清德接受媒體訪問時表示，儘速解決積淹水，恢復民眾正常生活為先，後續一定深入討論如何避免水災，會將這次大雨當成檢驗，檢討改進不足的地方，擬定對策持續推動。



賴清德感謝經濟部水利署、國防部、嘉義縣政府、立法委員、地方各級民意代表、里長及民眾等通力合作，投入水災援助。淹水對民眾造成很大影響，他代表政府向淹水地區民眾致歉。



他說，後續行政院會結合地方政府進一步討論，經縝密計畫、踏實執行，讓每個治水工程結合民間力量，落實水利法精神，讓城市更具韌性、讓國土更安全，這是下一階段目標。



賴清德表示，抽水進度雖比原先預估更有效率，大家通力合作依原先計畫執行，但對淹水影響民眾生活，還是再向民眾致歉。



他說，熱帶性低氣壓及西南氣流，降雨量超過原先10年治水保護標準，後續行政院會聽取民意並結合專業，讓治水達到更大效益，逐步解決各縣市治水保護標準不夠的問題，讓各縣市更安全。（編輯：李明宗）1070829





淹水嚴重的嘉義縣東石鄉掌潭村29日凌晨積水消退，行政院長賴清德27日允諾3天內消退積水，完成對村民的承諾。（水利署提供）中央社記者黃國芳傳真 107年8月29日

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