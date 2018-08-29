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台股大漲逾百點 台積電貢獻8成

發稿時間：2018/08/29 14:05

最新更新：2018/08/29 15:24

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台北股市29日開高走高，收盤漲110.02點。（中央社檔案照片）台北股市29日開高走高，收盤漲110.02點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北29日電）全球第二大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布無限期暫緩發展7奈米及以下先進製程，台積電獨霸先進製程市場，帶動台股連2個交易日大漲，今天漲幅近8成是台積電貢獻。

加權股價指數終場上漲110.02點、漲幅1.00%、收在11099.57點、成交值新台幣1185.85億元，除了台積電大漲3.8%外，台達電在外資喊進下漲5.8%，被動元件也全面大漲，都成為推動台股開高走高、進逼11100點的推手。

分析師表示，台股今天大漲幾乎全是台積電功勞，貢獻指數漲點超過80點，亞股雖普遍走揚，但陸股翻黑讓多頭追價力道出現遲滯，加上成交量在昨天衝出近1300億元之後，今天又縮至1200億元以下，造成多頭雖然氣盛，但漲勢並未有從電子權值股蔓延至中小型的跡象。

也因此，即使上市指數今天漲幅達1%，以中小型指數為主的櫃買指數漲幅依舊跟不上，資金依舊集中在特定的電子權值股上，中小型電子股今天以被動元件、矽晶圓、挖礦板卡表現較為凸出，二線光學則有轉弱跡象；傳產、金融則在電子股佔成交比重超過75%下，呈現回檔走勢。

法人認為，在權值股拉開指數空間後，中小型股表現能否跟上，將是台股走勢是否穩健的關鍵，除了國際股市表現牽動外資動向外，內資是否重新進場，將是台股衝破今年以來高點11250點，展現多頭氣勢的重要助力。（編輯：鄭雪文）1070829

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