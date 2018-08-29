國際收支淨流出惹議 楊金龍罕見親上火線說明

中央銀行總裁楊金龍29日罕見召開臨時記者會，說明國際收支淨流出議題，也是楊金龍上任以來首次召開臨時記者會。中央社記者邱柏勝攝 107年8月29日

（中央社記者邱柏勝台北29日電）央行總裁楊金龍今天親上火線說明國際收支淨流出議題，對外投資不會造成國際收支資金淨流出，外資來台投資也不會造成國際收支凈流入。



他並強調，經常帳順差國家對外淨債權必然增加，非台灣獨有現象，若能善用經常帳順差與淨流出的資金，可提高台灣整體經濟效益。



楊金龍今天下午召開臨時記者會，說明國際收支淨流出等相關議題。由於楊金龍過去幾乎未曾出席理監事會議外的記者會，此次臨時親自召開記者會，相當罕見，也引發外界關注。



央行日前公布今年第2季國際收支，其中金融帳連續32季淨流出；累計金額高達3794億美元，折合新台幣逾11兆元。有媒體解讀是因為國內投資環境惡化，導致資金不斷流出海外。



對此，央行官員重申，經常帳有順差的國家例如日本、中國大陸、新加坡、南韓、德國、俄羅斯與台灣，金融帳都是淨流出。



其實，自央行前總裁彭淮南在任以來，亦曾多次向記者解釋金融帳淨流出的原因。他在卸任當天接受中央社獨家專訪時曾表示，經常帳順差的國家，因為賣的比買的多，對外淨債權必然增加。倘若是民間持有，那就是金融帳淨流出，如果是央行持有，就會反映在外匯存底的增加。



今天，楊金龍首度因為國際收支議題，召開臨時記者會，顯見他也承襲「前長官」的意志，認為有必要對外說明清楚金融帳淨流出的議題。（編輯：林孟汝）1070829