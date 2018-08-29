蘇麗瓊為家中因素請辭勞動部次長 否認輔選傳言

勞動部次長蘇麗瓊29日證實，已經請辭勞動部次長一職。（中央社檔案照片）

（中央社記者余曉涵台北29日電）勞動部次長蘇麗瓊今晚證實，已經請辭勞動部次長一職，主因是家中因素，想要回去陪媽媽。蘇麗瓊說，真的很抱歉提前離開，也希望外界能多多給勞動部官員鼓勵。



世大運功臣、勞動部次長蘇麗瓊今晚證實請辭勞動部次長一職，將只做到8月31日。蘇麗瓊告訴中央社記者，原因並非外傳為了輔選，而是家中因素，要回去陪媽媽。



蘇麗瓊說，想要請辭的心情已經醞釀很久了，提前離開對勞動部同仁真的很抱歉，勞動業務本來就是隨著時代，社會變化做滾動檢討，也不是很輕鬆的工作，希望外界可以多給勞動部同仁支持鼓勵。



蘇麗瓊去年11月27日接任勞動部次長一職，至今未滿一年，就因家中因素請辭獲准。（編輯：李亨山）1070829



勞動部次長蘇麗瓊請辭 行政院：並非為輔選



（中央社記者顧荃台北29日電）行政院發言人Kolas今天表示，勞動部次長蘇麗瓊請辭獲准，任期到8月31日，原因是為了陪伴高齡母親，並非如外界所傳言為輔選而請辭。



聯合報報導，蘇麗瓊在勞動基準法修法的階段性任務已結束，現在選情告急，民主進步黨屬意蘇麗瓊輔選。



Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間告訴中央社記者，蘇麗瓊在幾個月前就已請辭，原因是母親超過90歲，年事已高，希望多陪伴家人。



Kolas說，行政院長賴清德與勞動部長許銘春皆多次慰留蘇麗瓊，盼蘇繼續留任，但蘇辭意堅定，最終也只能尊重蘇麗瓊的意願，予以准辭，任期到8月31日，絕非如外界傳言為輔選請辭。（編輯：林興盟）1070829