/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 楊俊瀚金鐘獎孫安佐陳建仁
>rss

台積電龍頭地位穩 股價268元與市值同創新高

發稿時間：2018/08/30 09:40

最新更新：2018/08/30 10:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台積電股價持續攀高，早盤一度達新台幣268元，市值達6.94兆元。（中央社檔案照片）台積電股價持續攀高，早盤一度達新台幣268元，市值達6.94兆元。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠台積電股價持續攀高，早盤一度達新台幣268元，改寫歷史新高價，市值達6.94兆元。

格芯決定放棄開發7奈米製程技術，法人看好，台積電在先進製程技術將設下高進入門檻，並將贏得更多客戶青睞。

隨著晶圓代工龍頭地位更加穩固，外資近日大舉買超台積電，據統計，近3個交易日外資共買超台積電達5萬934張，並拉抬台積電股價急遽走高。

台積電今天在市場買盤持續積極湧入下，股價延續強勁走勢，開高走高，盤中一度達268元，刷新歷史新高價，市值也攀高至6.94兆元，同創歷史新高，並創台股單一企業市值歷史新高。（編輯：鄭雪文）1070830

延伸閱讀》台灣晶圓代工產值 2019年估成長8%到10%

延伸閱讀》半導體晶片製造商格羅方德放棄開發7奈米製程 台積電穩坐霸主

延伸閱讀》中國挖角威脅日增 台積電用這3招留才

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP