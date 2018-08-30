台積電龍頭地位穩 股價268元與市值同創新高

發稿時間：2018/08/30 09:40
最新更新：2018/08/30 10:11
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（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠台積電股價持續攀高，早盤一度達新台幣268元，改寫歷史新高價，市值達6.94兆元。格芯決定放棄開發7奈米製程技術，法人看好，台積電在先進製程技術將設下高進入門檻，並將贏得更多客戶青睞。隨著晶圓代工龍頭地位更加穩固，外資近日大舉買超台積電，據統計，近3個交易日外資共買超台積電達5萬934張，並拉抬台積電股價急遽走高。台積電今天在市場買盤持續積極湧入下，股價延續強勁走勢，開高走高，盤中一度達268元，刷新歷史新高價，市值也攀高至6.94兆元，同創歷史新高，並創台股單一企業市值歷史新高。（編輯：鄭雪文）1070830延伸閱讀》台灣晶圓代工產值 2019年估成長8%到10%延伸閱讀》半導體晶片製造商格羅方德放棄開發7奈米製程 台積電穩坐霸主延伸閱讀》中國挖角威脅日增 台積電用這3招留才
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