戴資穎盼加強體育環境 官員：檢討改進

世界球后戴資穎日前在2018亞運替中華隊拿下亞運羽球項目史上首面金牌。（中央社檔案照片）

亞運最前線（中央社雅加達30日電）世界球后戴資穎替中華羽球代表隊拿下亞運史上首面金牌，今天她在臉書上感性發文，表示台灣的體育成績是進步了，但是整個體育環境仍有待加強。



戴資穎在文中表示，今年雅加達—巨港亞運，選手可以住在中繼選手村蘇丹公寓，其實是她的教練爭取來的，她也好奇，如果當初沒有堅持住在離場館近的地方，或許今天就沒有這些成績？



不過中華亞運代表團團本部官員私下說，當初很多代表隊前往印尼參加完測試賽後，返台都有向國家體育訓練中心反映，希望能就近住宿，當時會議中也明確表示，體育署會在考察中做整體評估與考量。



事實上，體育署在今年4月前往雅加達、巨港考察時，就已提前預定10間蘇丹公寓，該名官員說：「其實我們早就做了，只是他們不知道。」



而戴資穎也寫到，總和所有金牌數量，才驚覺住在公寓的奪牌數量最多，「這些成績是怎麼來的...我想就是像我講的一樣，能夠有充分的時間休息和準備比賽」。



對此該不願具名的官員則直言，今年亞運中華代表團整體表現都有提升，不光是住在蘇丹公寓裡的選手，「李智凱、郭婞淳就算沒住蘇丹公寓，也都拿了金牌，我們壘球、球類運動，很多也沒住在公寓裡，成績也都很好」。



官員表示，他能理解戴資穎期許台灣的體育環境可以更好，他們也不斷思考如何給選手最好的待遇與後勤支援，做得不夠的地方，也會檢討、改進，不過他也強調：「比賽還沒結束，大家都還要加油。」



戴資穎在文末也提到，最後要謝謝所有來參加亞運的選手們，「我們的成績超出所有人的預期，不是我們比別人差，是當所有人都在同一個起跑線上時，比的是實力，當然還有包含了賽前的準備、賽中的休息、賽後的處理，所有一切都息息相關。」1070830









延伸閱讀》戴資穎IG照片神預測 亞運4金早同框



延伸閱讀》女單奪首金 中國媒體一句話惹毛戴資穎



延伸閱讀》3個月克服肩傷拚出賽 李智凱金牌背後藏辛酸