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余凱文鄭竹玲勝南韓組合 亞運軟網混雙奪金

發稿時間：2018/08/30 15:36

最新更新：2018/08/30 16:35

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中華隊軟網選手余凱文（左）與鄭竹玲（右），30日在雅加達-巨港亞洲運動會軟網混雙決賽，以4比3擊敗南韓，奪得金牌。（中華奧會提供）中央社　107年8月30日中華隊軟網選手余凱文（左）與鄭竹玲（右），30日在雅加達-巨港亞洲運動會軟網混雙決賽，以4比3擊敗南韓，奪得金牌。（中華奧會提供）中央社　107年8月30日

亞運最前線（中央社記者李晉緯台北30日電）中華軟網隊余凱文、鄭竹玲今天聯手在雅加達-巨港亞洲運動會軟網混雙決賽以5比3擊敗南韓組合奪金，教練葉育銘表示，開賽後及時改變戰術，避免余凱文抽筋，是最後贏球的關鍵。

在余凱文、鄭竹玲確定奪金後，教練葉育銘說，「這是完美的演出」，他心裡十分激動、感動，選手平時都很努力練習，自我要求也很高。

談到余凱文、鄭竹玲的默契問題，葉育銘表示，平時兩人在前後排移位都有在試著跑位，也有模擬比賽狀況，默契都配合得不錯，互相補位的純熟今天都有表現出來。

葉育銘也透露，第一局余凱文有快抽筋的感覺，他當下指示余凱文放棄高壓殺球，把重心往前抓網前球，及時改變戰術，這是預防余凱文抽筋並在最後成功奪金的重要關鍵。

余凱文表示，開賽不久他真的有點要抽筋的現象，「但也是撐過來了」，對於能在亞運拿下金牌，他覺得很感動，也十分感謝家人、教練及國訓中心團隊的協助與支持。（編輯：唐聲揚）1070830

中華隊軟網選手余凱文（前中）與鄭竹玲（右），30日在雅加達-巨港亞洲運動會軟網混雙決賽，以4比3擊敗南韓，奪得金牌。兩人賽後開心高舉中華奧會會旗。（中華奧會提供）中央社　107年8月30日中華隊軟網選手余凱文（前中）與鄭竹玲（右），30日在雅加達-巨港亞洲運動會軟網混雙決賽，以4比3擊敗南韓，奪得金牌。兩人賽後開心高舉中華奧會會旗。（中華奧會提供）中央社　107年8月30日
中華隊軟網選手余凱文與鄭竹玲（前），30日在雅加達-巨港亞洲運動會軟網混雙決賽，以4比3擊敗南韓，奪得金牌，鄭竹玲賽後激動落淚。（中華奧會提供）中央社　107年8月30日中華隊軟網選手余凱文與鄭竹玲（前），30日在雅加達-巨港亞洲運動會軟網混雙決賽，以4比3擊敗南韓，奪得金牌，鄭竹玲賽後激動落淚。（中華奧會提供）中央社　107年8月30日

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