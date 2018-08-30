亞運棒球姜建銘適時安打 中華隊1比0險勝中國

中華成棒隊30日在2018雅加達－巨港亞運棒球複賽出戰中國隊，6局下1出局後姜建銘（圖）敲出中外野方向二壘安打，將三壘上的戴如量送回本壘得分，中華隊以1比0領先。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月30日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達30日電）亞運棒球複賽中華隊今天首戰與中國隊交手，兩隊形成投手戰，前5局僵持不下，中華隊6局靠著姜建銘適時二壘打送回致勝分，以1比0拿勝，明天與日本交手，力拚金牌戰門票。



中華隊今天由側投吳昇峰先發，總計投5.2局被敲4支安打、無失分，表現亮眼，王宗豪6局、2人出局，壘上有人時登板中繼，順利抓下當局第3個出局數；中華隊換投節奏快，黃健隆、唐嘉駿、王政浩依序登板穩守，替中華隊守住勝利。



中國隊今天派出具美國獨立聯盟資歷的投手甘泉先發，中華隊比賽前半段打線沒能發揮，直到3局蕭帛庭敲出今晚比賽中華隊首安，比賽5局打完，兩隊都沒能拿下分數。



中華隊6局把握機會搶分，1人出局後戴如量率先敲安、盜上二壘，再靠著中國隊守備失誤跑上三壘，林瀚選到保送，姜建銘適時二壘打，替球隊送回致勝分。



中華隊此次預賽拿下3連勝，以分組第一名、帶著一勝進入複賽，今天擊敗中國隊，目前戰績2勝，明天台灣時間晚間7時30分，將與日本隊交手、力拚金牌戰門票。（編輯：吳協昌）1070830





2018雅加達亞運棒球複賽賽程30日展開，中華隊首戰碰上中國隊，再壓上側投吳昇峰先發、全力搶勝。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月30日

2018雅加達－巨港亞運棒球複賽，中華隊30日晚間與中國隊交手，6局下姜建銘（圖）敲出二壘安打，將三壘上的戴如量送回本壘得分，中華隊以1比0領先。圖為姜建銘向休息區隊友致意。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月30日

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