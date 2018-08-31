日本球風轉變 台灣爭金牌戰門票是硬仗

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達31日電）亞運中華成棒隊，目前為止拿下4連勝，今天複賽最終戰將與日本隊交手搶金牌戰門票；中華隊主戰捕手黃佳瑋表示，近年國際賽與日本交手，感受到日本球風慢慢轉向追求力量、全力揮棒。



亞運中華成棒隊預賽拿下3連勝，以分組第一名晉級複賽，複賽採循環賽制（Super Round），預賽戰績帶入複賽，若戰績互咬，將比較對戰優質率（TQB），中華隊帶著預賽對南韓的1勝進入複賽，昨天擊敗中國隊，目前戰績2勝；日本隊帶著預賽對中國的1勝進入複賽，昨天敗給南韓，今天與中華隊交手沒有退路。



日本此次由社會人隊球員組隊參賽，這支球隊有約一半球員為去年亞洲棒球錦標賽金牌隊班底，包括中心棒次打者笹川晃平、打者木南了、佐藤旭、北村祥治，投手佐竹功年等人；日本隊去年在亞錦賽金牌戰與中華隊交手、拿下勝利。



中華成棒隊主戰捕手黃佳瑋透露，近年從亞錦、哈連盃、港口盃、日本移地訓練交流賽與日本隊碰頭，明顯感受到日本隊球風在改變，雖然日本大學生、社會隊球員組成球隊性質還是有些差異，過去日本隊給人棒子黏、常常用碰的擊球印象，「這幾次交手，感覺他們慢慢追求力量、全力揮棒」。



日本隊一直以投手控球精準、守備穩固為特色，加上打擊型態轉變，中華隊想要搶下今天的勝利將是硬仗；今天南韓與中國隊交手，南韓隊贏面大。



如果南韓贏球，晚場台灣與日本比賽，中華隊拿勝、或者輸球失分在2分以內，就可晉級金牌戰；但是，若輸球失分3分以上，就只能打銅牌戰。（編輯：梁君棣）1070831