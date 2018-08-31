亞運棒球直播看這裡 中華隊林樺慶先發對戰日本

影片來源：MOE Sports YouTube頻道

〔直播訊息〕亞運棒球複賽今晚7時30分由中華隊迎戰日本。MOE Sports YouTube頻道提供賽事直播，邀請大家一起為中華隊加油。



亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達31日電）亞運中華成棒隊複賽最後一戰與日本交手，派出職業球員林樺慶先發，先發打序不變，對日本比賽全力搶勝。



中華成棒隊此次由業餘球員為主體，加入7名職棒選手組隊參加，預賽拿下3連勝晉級複賽，昨天複賽首戰擊敗中國隊，今天將於台灣時間晚間7時30分與日本隊交手，力拚金牌戰門票。



林樺慶本季在中職一軍出賽總計12場（11場先發），投59局失掉45分（37分責失分），防禦率5.64；林樺慶雖然沒有正式國際成棒大賽經驗，但近年母隊Lamigo桃猿隊與日職羅德隊交流賽，林樺慶沒有缺席，對於日式球風並不陌生。



林樺慶預賽對印尼中繼投1局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，他也表示不管教練團安排投哪一場比賽，上場就是好好發揮，盡最大的努力幫助球隊。（編輯：陳怡璇）1070831





亞運中華成棒隊複賽最後一戰與日本交手，派出職業球員林樺慶（圖）先發。（圖取自林樺慶臉書facebook.com/LinHuaChing）

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