亞運棒球中華隊不敵日本 許總：實力差距很大

2018雅加達亞運棒球複賽，中華隊（白衣）31日晚間對上日本隊（深藍衣），終場中華隊以0比5苦吞敗仗，賽後台日雙方球員列隊擊掌致意。 中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月31日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達31日電）亞運中華成棒隊31日與日本隊交手，先發投手林樺慶表現不差，但打擊缺適時一擊，終場以0比5吞敗，無緣金牌戰。總教練許順益表示，大家都盡力了，「我們和日本間的差距還有很大一步」。



中華隊31日賽前拿下4連勝，與日本隊交手若輸2分以內還是可以取得金牌門票，但中華隊2局守備出狀況，加上打擊無法突破，終場吞下敗仗，9月1日只能與中國隊爭銅牌。



許順益表示，中華隊選手都盡力了，這場比賽也讓大家看到日本隊的實力，日本此次是以社會人隊球員組隊參賽，「他們樣樣都比我們細膩」。



許順益也提到，光是日本的社會隊就已經有這樣的水準，所有看起來很簡單的問題，對台灣棒球來說，中間的差距步伐很大，日本實力確實高台灣太多，也希望未來可以有更多機會與日本球隊交流。



除了打線熄火，中華隊相當自豪的守備也出狀況，許順益表示，每個盃賽不可能有100分的表現，不會特別去怪誰，日本隊的腳程帶給中華隊的守備很大的壓力，無論打擊、守備，無論輸球、贏球，每次國際賽經驗都希望成為中華隊未來參考的依據。



中華隊多次得點圈有人打擊機會都沒能有適時一擊，許順益表示，大家看著轉播或許會覺得很可惜，但中華隊的能力在什麼地方很清楚，「中華隊有得分機會時，日本配球模式轉換很快，兩國間的差距太大，不是大家想像中的那麼簡單」。



台灣時間9月1日中午12時，中華隊將再次與中國隊交手爭銅牌，許順益表示，先發投手放心底，大家都搶著想投，還是全力搶勝。（編輯：唐聲揚）1070831





影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

2018雅加達亞運棒球複賽，中華隊31日晚間與日本隊對壘，日本隊辻野雄大（左）欲盜壘遭牽制。 中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月31日

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