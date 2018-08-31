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李孟竹亞運滑輪溜冰帶傷仍奪金 楊合貞摘銅

發稿時間：2018/08/31 16:52

最新更新：2018/08/31 18:54

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中華隊滑輪溜冰選手李孟竹（左）31日在亞運女子20km公路賽決賽奪金，「滑輪溜冰天后」楊合貞也搶下銅牌。（中華奧會提供）中華隊滑輪溜冰選手李孟竹（左）31日在亞運女子20km公路賽決賽奪金，「滑輪溜冰天后」楊合貞也搶下銅牌。（中華奧會提供）

亞運最前線（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華隊滑輪溜冰選手李孟竹今天在雅加達—巨港亞運女子20km公路賽決賽以44分50秒929奪金，她先前因關節炎腳腫差點無法穿鞋，感謝隊醫處理，才順利奪牌。

李孟竹賽後受訪時透露，先前因左腳腳踝關節炎、腳變得很腫，「連穿鞋子也會穿不下去，很痛、沒辦法溜冰」，而她從比賽前3天開始治療，一天比一天好，今天比賽過程並不會感到疼痛。

李孟竹除了感謝代表團醫師協助緊急處理外，也感謝教練對她的信任，並在她受傷時給予鼓勵、幫她想辦法，同時謝謝家人從小對她的支持。

李孟竹帶傷上陣，教練林詠翔坦言，他今天比李孟竹還緊張，但賽前有提醒她不要緊張，儘管昨天李孟竹還會覺得痛，但他也告訴李孟竹「比賽時就會忘記了」。

「滑輪溜冰天后」楊合貞則以44分51秒168搶下銅牌，與李孟竹聯手為中華隊在滑輪溜冰項目再添一金一銅。

對於楊合貞這次僅摘下銅牌，教練吳炯助認為，可能與他幫楊合貞選錯輪子有關，其他狀況都很好，但因選錯輪子，在彎道時會滑，導致楊合貞不敢加速，不過在直線時就能加速、拉近距離，如果直線再長一點，就有機會追上。（編輯：唐聲揚）1070831

中華隊滑輪溜冰選手李孟竹（前）31日在亞運女子20km公路賽決賽奪金。（中華奧會提供）中華隊滑輪溜冰選手李孟竹（前）31日在亞運女子20km公路賽決賽奪金。（中華奧會提供）
中華隊滑輪溜冰選手李孟竹（左2）31日在亞運女子20km公路賽決賽奪金。（中華奧會提供）中華隊滑輪溜冰選手李孟竹（左2）31日在亞運女子20km公路賽決賽奪金。（中華奧會提供）

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