亞運棒球中華隊守備出狀況輸日本 9/1與中國爭銅

2018雅加達亞運棒球複賽賽程31日晚間由中華隊（白衣）對上日本隊（深藍衣），中華隊終場以0比5吞下此次賽會首敗，無緣金牌戰；中華隊賽後向場邊球迷鞠躬致意。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月31日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達31日電）亞運中華成棒隊最有自信的守備今天出狀況，單場2次失誤，讓日本隊把握機會搶分，中華隊終場以0比5吞下此次賽會首敗，無緣金牌戰，中止亞運連4屆晉級金牌戰。



中華成棒隊對於守備十分放心，今天賽前是晉級複賽的4支隊伍唯一沒有守備失誤的球隊，但今天與日本隊比賽，2局因為守備失誤，讓日本隊靠著單局3安拿下2分，日本隊6局再靠著田村強陽春砲多添1分，日本隊7、8局再各拿1分奠定勝基。



中華隊先發投手林樺慶今天投球表現不錯，總計投5.2局被敲4支安打，另有3次三振，失掉3分；中華隊打線受制，2局一度攻占滿壘，但缺適時一擊，無法拿下分數。



中華隊從2002年釜山亞運開始，連4屆都打入亞運金牌戰，在2006年拿下金牌，今年只能與中國隊爭銅牌，中斷連4屆亞運晉級金牌戰；明天銅牌戰將於台灣時間中午12時舉行。（編輯：陳怡璇）1070831





2018雅加達亞運中華成棒隊複賽最後一戰，31日晚間與日本隊交手，7局上被日本隊再取得1分，中華隊以0比4落後。圖為日本隊球員（深藍衣）欲盜壘遭牽制。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月31日

2018雅加達亞運棒球複賽，中華隊（白衣）31日晚間對上日本隊（深藍衣），終場中華隊以0比5苦吞敗仗，賽後台日雙方球員列隊擊掌致意。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月31日

2018雅加達亞運中華成棒隊31日晚間在複賽最後一戰面對日本隊，8局上日本隊球員（深藍衣）衝回本壘再得一分。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月31日

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