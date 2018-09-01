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世界盃女棒賽中華惜敗日本 獲亞軍創最佳成績

發稿時間：2018/09/01 09:41

最新更新：2018/09/01 09:41

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（中央社記者鄭崇生華盛頓31日專電）中華女子棒球隊今天在第八屆世界盃女子棒球賽冠軍戰中對決日本，雖然終場以0比6落敗，拿下亞軍，但這是中華隊史上最佳成績。

本屆的世界盃女子棒球賽是在佛羅里達州維耶拉舉行，中華隊29日複賽與日本隊碰頭時，以1：2落敗；而昨天對戰加拿大以6比4逆轉勝，晉級今晚的冠軍戰。

中華隊再次對上日本，儘管全場安打數有6支，與日本的8支相差不大，但打擊分散不連貫，加上3次失誤，賽滿7局結束，未能得分。

雖然未奪冠，但亞軍已是中華女子棒球隊參加世界盃以來的最佳成績，過去台灣僅在2016年闖入4強，拿下殿軍。

日本隊今天派出佐藤綾美（Ayami Sato）先發，她是日本擊敗美國時的大功臣。

佐藤綾美29日完投7局、帶領日本隊以3比0完封美國，差點演出無安打比賽。而她今天對中華隊先發主投5局，送出6次三振，雖然遭中華隊敲出6支安打，但中華隊打擊未能掌握得點圈上有人機會，未能取分。

日本隊實力強勁，分別在1局、2局及4局都有攻勢，主要是1局下靠著安打及盜壘，從中華隊先發投手胡瀞文手中攻得2分，另外在第2局也得了1分，第4局再下3分，拉開比數，奠定勝基，順利完成了世界盃六連霸。（編輯：屈享平）1070901

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