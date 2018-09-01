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亞運棒球銅牌戰直播 中華隊王宗豪先發戰中國

發稿時間：2018/09/01 11:12

最新更新：2018/09/01 11:35

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影片來源：MOE SPORTS YouTube頻道

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達1日電）2018雅加達－巨港亞運中華成棒隊今天與中國隊爭銅，由左投王宗豪扛起先發，與捕手陳瑞慕投捕搭擋，先發打序第9棒改由林祖傑扛。

中華隊昨天不敵日本，無緣金牌戰，今天中午12時與中國隊爭銅牌，派出之前對南韓比賽有精彩中繼表現的王宗豪扛起先發投手重任。

王宗豪從中華培訓隊集訓一開始，就被設定為先發投手輪值之一，是球隊中相對穩定的選手；另外，中華隊今天打序微調，由陳瑞慕先發蹲捕，先發游擊手改為林祖傑。（編輯：梁君棣）1070901

2018雅加達亞運棒球項目，中華隊26日擊敗南韓，中繼投手王宗豪登板成功化解多次危機，表現亮眼。（中央社檔案照片）2018雅加達亞運棒球項目，中華隊26日擊敗南韓，中繼投手王宗豪登板成功化解多次危機，表現亮眼。（中央社檔案照片）

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