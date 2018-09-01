陳時中：美多次致電世衛 助台參與WHA

衛福部長陳時中（圖）1日和記者茶敘，分享與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會談成果。陳時中說，艾薩會中清楚表示已致電世界衛生組織（WHO）秘書長，盼審慎處理台灣參與WHA的事。中央社記者張茗喧攝 107年9月1日