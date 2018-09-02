蘇嘉全追思馬侃 讚愛國家堅決捍衛民主自由

（中央社記者王承中台北2日電）立法院長蘇嘉全代表政府前往華府參加美參議院軍事委員會主席馬侃的追思儀式。蘇嘉全說，馬侃生前堅決捍衛民主與自由的信念，熱愛國家，與台灣有著共同堅守的價值。



美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John Sidney McCain III）8月25日病逝，蘇嘉全代表政府專程前往華府，參加馬侃的追思儀式。



蘇嘉全今天上午在臉書發文表示，這次他以國會議長身分代表政府應邀出席馬侃的追思紀念活動，表達政府及台灣人民對馬侃主席的崇高敬意。馬侃生前堅決捍衛民主與自由的信念，並熱愛自己的國家，也因為與台灣彼此有著共同堅守的價值，雙方的友誼才能如此長久深厚。



蘇嘉全指出，特別感謝駐美代表高碩泰的細心協助，他在8月31日抵達華府後，在美國國會的禮遇安排下，即前往國會山莊圓頂大廳向馬侃的靈柩致意，並於隔日上午出席於華府國家大教堂舉辦的告別式。美國前總統小布希、歐巴馬特別追述馬侃的政治家風範足為一代楷模，席間他也與眾多美方及各國政要寒暄，共同追思馬侃傳奇的一生。





立法院院長蘇嘉全（左）利用出席美國參院軍事委員會主席馬侃葬禮機會，拜會美國眾議院議長萊恩（右）感謝美國國會對台灣的支持。（駐美代表處提供）中央社記者江今葉華盛頓攝 107年9月2日

蘇嘉全表示，在行程的空檔中，也前往拜會馬侃生前的摯友，美國聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），並與多位國會議員會晤，一同回憶馬侃數十年來的從政風範。



他說，也特別向萊恩及賈德納致意，感謝美國國會對台美關係以及共同致力於維持台海和平穩定的堅定支持。天佑美國，天佑台灣。（編輯：林興盟）1070902





追思馬侃主席 一個致力團結國家的偉大政治家這次我以國會議長身份代表我國政府應邀出席已故美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃(John Sidney McCain... 由蘇嘉全Su Jia-chyuan 發佈於 2018年9月1日 星期六





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