/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞太影展麥當勞李宏基楊偉中
>rss

蘇嘉全追思馬侃 讚愛國家堅決捍衛民主自由

發稿時間：2018/09/02 10:53

最新更新：2018/09/02 11:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王承中台北2日電）立法院長蘇嘉全代表政府前往華府參加美參議院軍事委員會主席馬侃的追思儀式。蘇嘉全說，馬侃生前堅決捍衛民主與自由的信念，熱愛國家，與台灣有著共同堅守的價值。

美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John Sidney McCain III）8月25日病逝，蘇嘉全代表政府專程前往華府，參加馬侃的追思儀式。

蘇嘉全今天上午在臉書發文表示，這次他以國會議長身分代表政府應邀出席馬侃的追思紀念活動，表達政府及台灣人民對馬侃主席的崇高敬意。馬侃生前堅決捍衛民主與自由的信念，並熱愛自己的國家，也因為與台灣彼此有著共同堅守的價值，雙方的友誼才能如此長久深厚。

蘇嘉全指出，特別感謝駐美代表高碩泰的細心協助，他在8月31日抵達華府後，在美國國會的禮遇安排下，即前往國會山莊圓頂大廳向馬侃的靈柩致意，並於隔日上午出席於華府國家大教堂舉辦的告別式。美國前總統小布希、歐巴馬特別追述馬侃的政治家風範足為一代楷模，席間他也與眾多美方及各國政要寒暄，共同追思馬侃傳奇的一生。

立法院院長蘇嘉全（左）利用出席美國參院軍事委員會主席馬侃葬禮機會，拜會美國眾議院議長萊恩（右）感謝美國國會對台灣的支持。（駐美代表處提供）中央社記者江今葉華盛頓攝 107年9月2日立法院院長蘇嘉全（左）利用出席美國參院軍事委員會主席馬侃葬禮機會，拜會美國眾議院議長萊恩（右）感謝美國國會對台灣的支持。（駐美代表處提供）中央社記者江今葉華盛頓攝 107年9月2日

蘇嘉全表示，在行程的空檔中，也前往拜會馬侃生前的摯友，美國聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），並與多位國會議員會晤，一同回憶馬侃數十年來的從政風範。

他說，也特別向萊恩及賈德納致意，感謝美國國會對台美關係以及共同致力於維持台海和平穩定的堅定支持。天佑美國，天佑台灣。（編輯：林興盟）1070902

追思馬侃主席 一個致力團結國家的偉大政治家這次我以國會議長身份代表我國政府應邀出席已故美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃(John Sidney McCain...

蘇嘉全Su Jia-chyuan 發佈於 2018年9月1日 星期六



延伸閱讀》蘇嘉全華府出席馬侃喪禮 感謝數十年來力挺台灣

延伸閱讀》馬侃追思會川普未受邀 小布希歐巴馬感性追悼

延伸閱讀》告別詞中譯全文／馬侃給美國人民的最後一封信：就算吵嚷不休 別絕望

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 蘇嘉全馬侃
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP