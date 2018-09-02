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冰島250公里超馬賽 陳彥博逆轉獲總冠軍

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冰島250公里超馬賽 陳彥博逆轉獲總冠軍

發稿時間：2018/09/02 12:02

最新更新：2018/09/02 13:08

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台灣超馬好手陳彥博，在250公里冰與火超馬賽中獲得總冠軍。（圖取自陳彥博臉書www.facebook.com/tommychen0610）台灣超馬好手陳彥博，在250公里冰與火超馬賽中獲得總冠軍。（圖取自陳彥博臉書www.facebook.com/tommychen0610）

（中央社記者李晉緯台北2日電）台灣超馬好手陳彥博，今天在冰島250公里冰與火超馬賽，逆轉奪得總冠軍。

這項250公里冰與火超馬賽（Fire and Ice Ultra 250KM）賽事綜合沙丘、冰川地形，結合河流、山谷、草原等地貌，加上地表因數次火山爆發而改變，讓250公里的賽事，難度大為提升。

陳彥博在臉書表示，為期6天的賽事，他在前5天的比賽後，落後俄羅斯選手，最後一天的比賽，他的右腳膝蓋痛到快抬不起來，也感覺快沒力氣，但他不斷告訴自己「跟緊、撐住」。

比賽最終日的最後10公里，陳彥博的體溫掉得很快，速度也越來越慢，一切只能靠意志力，讓他和領先的俄羅斯選手拉鋸，終於在衝過終點線後他逆轉拿下總冠軍。

陳彥博表示，比賽過程中，他面對零度以下低溫、強風、大風雪，好幾次懷疑自己能否完賽，但他不斷鼓勵自己：「撐下去，你辦得到的，去克服這恐懼」。

踏實跑完250公里賽程，逆轉拿下總冠軍，陳彥博認為這是他參加過環境最惡劣的賽事，「我慢慢瞭解冰代表心理的恐懼，火是來自內心的勇敢」。（編輯：翁翠萍）1070902

冰與火250km冰島超馬賽總冠軍！！！ Make it...

陳彥博 Tommy Chen 發佈於 2018年9月1日 星期六



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