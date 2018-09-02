亞運棒球近20年首度業餘主體 打破質疑收銅

2018雅加達－巨港亞運棒球，以業餘球隊為主體的中華隊奪銅，打出超水準表現。（中央社檔案照片）
亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達2日電）亞運棒球項目從1998年開放職業球員參賽後，本屆亞運中華隊的職棒球員戰力最少，以業餘球隊為主體，情蒐、訓練計畫到位，此次雖然僅拿下銅牌，但打出超水準表現有目共睹。
亞運棒球項目從1998年開放職業球員參賽後，台、韓極度重視亞運賽事，紛紛徵召職業球員戰力支援；中華隊從1998年至2014年間，連5屆亞運職棒球員都扮演關鍵戰力，2002年釜山亞運，包括郭泓志、王建民都在陣中，僅3名業餘球員，當年中華隊首度在亞運棒球賽事打入金牌戰，最後拿下銀牌。
2006、2010年亞運中華成棒隊都是以職業球員為主體，業餘球員不超過4位，上屆仁川亞運陣中則有8名業餘球員，此次雅加達亞運，為1998年開放職業球員參賽後，首度以業餘球員為主體組隊參賽，陣中7名平均年齡20出頭的職棒球員，職棒一軍年資最多不滿4年。
亞運雖被體育署列為一級賽事，但中華職棒認定亞運非一級賽事，因此一開始亞運中華隊選訓就決定以全業餘陣容參賽，後來在中華棒協理事長辜仲諒出面協調下，中職4隊各出2名球員，以列管、尚有兵役問題的球員為優先考量。
賽前無論中華隊先發投手輪值安排、中心棒次安排，外界批評不看好聲音不斷，但總教練許順益總是笑笑地表示，雖然不被看好，但難得有以業餘球員為主體組隊參加一級賽事的機會，從培訓階段開始，就感受到大家渴望國際舞台的企圖心，或許這不是大家心中最強的中華隊，但絕對會是最令人放心的中華隊。
情蒐小組從去年底冬季聯盟就開始啟動，今年3、4月開始討論分工，5月起派3組情蒐小組分別去南韓、日本、美國（蒐集中國球員資料）現場觀看比賽情蒐，此次情蒐小組也扮演搶勝關鍵；因為目標明確，亞運中華成棒隊從2月開始分階段集訓，而職棒球員出發前一週才陸續向中華隊報到。
面對全職棒球星組成的南韓隊、業餘社會人隊組成的日本隊，中華隊表現不遜色，總計打6場比賽戰績5勝1敗；此次中華隊打出不同氣象，過往國際賽最令人擔心的投手戰力，是此次表現最亮眼的地方，唯一美中不足的就是對日本隊的守備小瑕疵。
台灣棒球員素質並不輸人，這次比賽讓平常沒有舞台、不受人關注的業餘球員有展現能力的舞台，中華隊打出新氣象；亞運過後的奧運資格賽才是更大的考驗，扣除地主日本保障名額，南韓、中國都已經積極布局，中華隊也得加快腳步。（編輯：李錫璋）1070902
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