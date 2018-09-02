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日本水上女王池江璃花子奪6金 獲頒亞運MVP

發稿時間：2018/09/02 17:25

最新更新：2018/09/02 18:05

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zoom in 日本游泳女將池江璃花子在2018雅加達－巨港亞運池畔，個人席捲6金2銀，2日獲大會MVP殊榮。（共同社提供）日本游泳女將池江璃花子在2018雅加達－巨港亞運池畔，個人席捲6金2銀，2日獲大會MVP殊榮。（共同社提供）

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達2日電）被日本稱為「亞洲水上女王」的日本游泳女將池江璃花子，她在本屆雅加達－巨港亞運池畔個人席捲6金2銀，今天獲大會MVP殊榮，並可領到5萬美元（約新台幣155萬）獎金。

池江璃花子身高170公分，今年才18歲的她，已是日本10項全國紀錄（不含短水道）保持人，其中包括5項個人與5項接力。

今年亞運，池江璃花子共拿下50、100自由式、50、100蝶式，以及400公尺自由式與混合式接力金牌，成為亞運史上，單屆包辦最多金牌的女將。

在過去亞運歷史中，僅有1982年新德里亞運會的北韓射手So Gin Man，曾在單屆亞運拿下過7金、1銀，也是亞運最多金紀錄保持人。

「我感覺自己的身體快碎裂了。」池江璃花子表示，即便如此，她仍告訴自己，這只是心態問題，在池畔完成席捲6金的壯舉後，她說：「對此我感到非常光榮，我希望這是個契機，將自己的表現帶到世錦賽與東京奧運，拿下更多的金牌。」

亞運最有價值運動員獎項，是從1998曼谷亞運開始設立，每年僅會從所有參賽選手中，挑選一名最有代表性、拿下最多金、或表現最突出的運動員，當選者將可獲得5萬美元獎金。

過去亞運的MVP得主，1998曼谷亞運由日本田徑名將伊藤浩二獲選、2002釜山亞運則是日本蛙王北島康介、2006杜哈亞運，是南韓游泳名將朴泰桓、2010年廣州亞運則為中國羽球名將林丹，上屆仁川亞運MVP則是日本泳將萩野公介。（編輯：陳怡璇）1070902

日本泳將池江奪6金 首位女性獲亞運MVP

（中央社東京2日綜合外電報導）今年18歲的日本游泳選手池江璃花子，在印尼雅加達舉行的亞洲運動會勇奪6面金牌，被亞洲奧林匹克委員會選為最有價值選手（MVP），是首位獲此殊榮的女選手。

原本比賽結束已返回日本的池江，今天再度飛抵印尼雅加達參加頒獎儀式。

池江是第一位女性獲亞運MVP，也是日本選手的第4人。

日本放送協會（NHK）報導，池江對獲得MVP感到非常光榮，也對再度來到她奪下6面金牌的印尼感到非常開心。

池江說，能達成自己的目標感到放鬆不少；得到MVP讓她開始慢慢有亞洲冠軍的實際感受，未來也會抱持自信挑戰世界級賽事。

面對2年後即將到來的東京奧運，池江說，這是看似很長、實際很短的2年，會好好加強自己的實力，為能在東京奧運拿出最好表現全力以赴。

在獲得5萬美元（約新台幣153萬元）獎金後，池江答覆記者詢問要如何使用時天真地說，沒特別想過，總之先存下來，之後想去吃點好吃的。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070902

延伸閱讀》池江璃花子亞運獨攬6金 創日本隊新高紀錄

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