大谷翔平傷癒先發 投2.1局失2分退場

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平（左）2日傷後復出首先發，在3局下被擊出2分全壘打退場。（共同社提供）
（中央社記者曹宇帆洛杉磯2日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今天客場出戰休士頓太空人隊，日籍球星大谷翔平傷後復出首次先發，在3局下被擊出2分全壘打退場。
大谷時隔近3個月後重返投手丘，首局表現沉穩。去年世界大賽最有價值選手（MVP）的太空人打者斯普林格（George Springer）安打上壘，接著保送柯利亞（Carlos Correa）1、2壘有人，大谷翔平三振懷特（Tyler White）。
2局下太空人三上三下，大谷三振二壘手古利爾（Yuli Gurriel）。3局下，大谷保送坎普（Matt Kemp），斯普林格擊出左外野方向2分全壘打，之後解決強打阿圖維（Jose Altuve），天使教練團決定更換投手，大谷翔平在落後2分情況下退場。
大谷傷癒復出首場賽事總計投2.1局、用49球，其中30球是好球，包括2個三振、2個保送，被擊出2安、包括1支全壘打、失2分，防禦率由賽前3.10增至3.31。（編輯：廖漢原）1070903
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