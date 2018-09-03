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公投最多達9案 中選會擬採多案一票匭投票

發稿時間：2018/09/03 12:49

最新更新：2018/09/03 13:09

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年底公投綁大選最多恐達9案，中選會擬3案或4案投入同一票匭，先分類完再開票。（中央社檔案照片）年底公投綁大選最多恐達9案，中選會擬3案或4案投入同一票匭，先分類完再開票。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北3日電）婚姻平權公投2案明天遞交連署書，若都順利成案，年底綁大選恐有9公投案。中選會主委陳英鈐今天說，不可能同時擺9個票匭，擬3案或4案投入同一票匭，先分類完再開票。

東奧正名公投上午遞交逾52萬份連署書，中央選舉委員會目前已受理7案第二階段連署書，連同明天將遞交的2案婚姻平權公投連署書，若都順利成案，年底公投綁大選最多恐達9案。

陳英鈐上午受訪指出，中選會原本的投開票設計，是針對數量較少的公投案，過去最多僅兩案，因此採一案（票）一匭，目前可能成案數遠超過兩案，將仿照其他國家的投開票作法。

陳英鈐說，國內投開票所有些小至10坪大，9個公投案不可能擺9個票匭，現在要再去找其他投開票所也來不及，「勢必得把多個公投案投進同一票匭，譬如3案、4案投進同一票匭。」

他說，這在國外很常見，德國是所有公投案投進同一個大票匭，開票時先做分類，分類完再開票。分類還會分同意票、不同意票、廢票等，一旦分好，開票會很快。

陳英鈐說，當初的票匭設計，最多能容納6000張票，每個投開票所以不超過1500人投票為主，舉例來說，以1500人、公投6成投票率計算，有900張票，9案公投有8100張，投入同一票匭一定會滿出來，因此要分票匭。如果9案就分3個票匭，但現在還無法確定有幾案。

陳英鈐說，原本是一案、一案開，現在案子太多，也可能3案一起開，這些都還沒確定，要經過模擬，中選會會綜合考量開票透明度、民眾信任度、場地大小等，預計18日委員會議討論決定。

陳英鈐指出，若採新的開票法，預估大部分的投開票所可以在晚上11時前完成開票，總是會有開比較慢的票所，全部開票完還要登入電腦統計票數，最後才能公布結果，希望盡量在12時前完成。（編輯：林興盟）1070903

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