台中捷運今年底試運轉 預計2020年通車

台中捷運綠線今年底試運轉，預計2020年全線通車。（中市府提供）

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中捷運綠線今年底試運轉，台中市交通局長王義川今天在市政會議專案報告指出，捷運工程進度已達79%，正進行行控中心、通訊設備等機電系統整合測試中，預計2020年全線通車。



台中市長林佳龍表示，台中第一條捷運綠線將完工，工程興建跨越10年，相當不容易，也是邁入國際城市的重要里程碑，施工單位務必兼顧安全品質，不要為趕工而趕工，以做好捷運為目標。



他說，捷運綠線還不夠，必須搭配完整路網才能發揮功能，市府已成功爭取捷運藍線，已由交通部報請行政院核定，全長26.2公里，共設18處車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線成為十字軸路網。



台中市交通局長王義川指出，2014年新市府團隊上任時，發現捷運綠線還有6個共構車站及第二行控中心未發包，G16站連通道用地也未借用，當時審計部評估2022年才會完工。



經副市長林陵三協調台北捷運工程局代為興建6共構車站與交通行政大樓第二行控中心，並與中油公司協調G16站用地先行使用，捷運綠線才能提早2年完工。



王義川表示，捷運綠線目前進度已達79%，今年底試運轉，2020年全線通車，目前18列電聯車都在軌道上進行機電、通訊、號誌及軌道間磨合測試，也因為捷運綠線採自動駕駛，必須經過更嚴密測試，測試進度穩定。





台中捷運綠線今年底試運轉，預計2020年全線通車。圖為捷運車廂內部。（中央社檔案照片）

18車站也已完成土建及軌道工程，正進行車站內部裝潢，且大部分車站的收費系統、售票機、閘門及電梯都已裝設完成。



至於年底捷運試運轉是否開放民眾體驗，王義川說明，捷運營運、試營運、履勘、初勘階段都必須依照交通部規定辦理，今年待完成試運轉後，明年將啟動初勘及交通部履勘，通過履勘後才會進行「試營運」，接著再進入營運階段。



今年啟動的試運轉，主要是車輛、車站與軌道間的聯繫測試，市府一定會在無數次測試後，確保安全可靠，才會讓市民搭乘，2020年民眾就可自由進出車站。（編輯：陳俊碩）1070903









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