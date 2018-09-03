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捐血率世界第一 總統籲熱血年輕人一起來

發稿時間：2018/09/03 15:29

最新更新：2018/09/03 15:41

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總統蔡英文（右）3日在總統府，由台灣血液基金會董事長侯勝茂（左3）陪同，接見「106年度績優捐血人代表」並致詞。中央社記者鄭傑文攝　107年9月3日總統蔡英文（右）3日在總統府，由台灣血液基金會董事長侯勝茂（左3）陪同，接見「106年度績優捐血人代表」並致詞。中央社記者鄭傑文攝　107年9月3日

（中央社記者呂欣憓台北3日電）總統蔡英文今天表示，近年來受到少子化及人口老化的影響，年輕世代捐血人逐漸減少，她要呼籲更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列，因為捐血利人利己，也能回饋社會。

蔡總統上午接見「106年度績優捐血人代表」，總統致詞時表示，非常高興能夠與績優捐血人代表見面，並對他們長期熱心捐血助人的善行，表達最高的肯定和謝意。

她指出，這些捐血代表來自各行各業。不論來自什麼地方、什麼崗位，都不忘持續進行捐血救人的工作，「這種不分你我，互愛互助的精神，讓我相當感動。」

總統提到，今天來的績優捐血代表其中一位王中益先生，是總統府副秘書長劉建忻的表弟，據說王中益因為捐血次數太多，捐到把護士娶回家。

蔡總統表示，當然，她知道大家持續捐血的初衷，不是為了娶到美嬌娘、或是找到一個帥哥，有些朋友是因為熱心，也有很多朋友是因為自己生病時，受到別人的恩惠，因此才想要用實際行動回饋社會。

總統說，這種受人點滴、湧泉以報的精神，不但讓整個社會進入一個「善」的循環，也讓更多人受益。她相信這樣的良善精神，是一個國家能夠持續和諧、繁榮的發展，最重要的基礎。

蔡總統指出，台灣推動無償捐血運動已經有40多年的歷史，國人一直以來都非常熱情響應，去年度一共有超過175萬人次捐血，每人平均捐血次數為1.76次，國民捐血率達到7.44%，已經是全世界第一。

總統除肯定在場的績優捐血人都是把平均數拉高的代表，也感謝台灣血液基金會及中華民國捐血運動協會的努力，讓更多國民對捐血有更正確的認識。

蔡總統指出，今年8月8日，政府已經啟用全新電子化的血液管理資訊系統，來保障用血安全，這個做法，不僅可以避免捐血流程出錯，也可以對捐血人的資料及隱私，做更嚴密的保護。

總統提及，近年來受到少子化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人逐漸減少，因此她要藉此機會呼籲更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列，因為捐血不但利人利己，也是一個貢獻己力、回饋社會最好的方法。最後，總統也再次感謝在座捐血人的無私奉獻。（編輯：林沂鋒）1070903

總統蔡英文（前右2）3日在總統府，接見「106年度績優捐血人代表」，向他們握手致意。中央社記者鄭傑文攝　107年9月3日總統蔡英文（前右2）3日在總統府，接見「106年度績優捐血人代表」，向他們握手致意。中央社記者鄭傑文攝　107年9月3日

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