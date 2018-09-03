墾丁暑假旅宿營業慘淡 24年老店迪迪小吃傳歇業

在墾丁大街有24年歷史的南洋異國料理店「迪迪小吃」2日傳出將在月底歇業，並在張貼的告示上留下「後會有期」的伏筆。（民眾提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年9月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）今年暑假墾丁的住宿營業慘淡，旅宿業者透露，營業額創歷年暑假新低，昨天並傳出在大街有24年歷史的異國料理「迪迪小吃」將歇業，墾丁觀光業者表示，墾丁夜市應重振特色。



受到國民旅遊、陸客等因素影響，墾丁遊客去年比前年腰斬一半，去年底到今年初的消費負評更讓墾丁觀光業雪上加霜。



往年暑假客滿的五星級飯店墾丁凱撒和福華飯店都祭出優惠，但住房率不見提升。墾丁凱撒指今年7月住房率8成6、8月9成2，福華飯店指今年暑假住房率比去年下降一成。有旅宿業者說，暑假營業額創歷年新低。



昨天傳出在墾丁大街有24年歷史的南洋異國料理店「迪迪小吃」貼出告示，將在月底歇業，並在告示上留下「後會有期」的伏筆。墾丁社區協會理事長曾春惠表示，兩個月前就聽說「迪迪小吃」將歇業，主要是經營者身體不好、墾丁景氣不好、租約到期，順勢歇業。



「迪迪小吃」由華僑易迪迪創業，以南洋料理為主，帶起墾丁異國料理風，約4年前交給二姐經營。墾丁福華飯店總經理張積光表示，任何料理吃久了都會膩，「迪迪」趁此機會重新開創新料理。



一名在墾丁20多年的潘姓觀光業者表示，10年前墾丁大街有各國料理美食，店面都有業者的創意，讓墾丁大街充滿與其他夜市不同的特色，但因應陸客的活海產店、連鎖牛肉麵店、台灣熱炒充斥後，整條墾丁大街沒有特色，消費又比別的夜市貴。



潘姓業者認為，墾丁大街的店應該要創造特色來吸引國際觀光客，只是創意店的經營者很多是小本經營，承擔不起墾丁大街的高房價。（編輯：翁翠萍）1070903





由蕭婷婷發佈於 2018年9月1日 星期六







今年暑假墾丁的住宿營業慘淡，墾丁觀光業者表示，因應陸客，墾丁大街充斥活海產店、連鎖牛肉麵店、台灣熱炒店等，認為應重振特色以吸引觀光客。（資料照片）中央社記者郭芷瑄攝 107年9月3日

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