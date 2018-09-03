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納保法減稅紅包單身族領不到 財政部：錯很大

發稿時間：2018/09/03 19:46

最新更新：2018/09/03 20:01

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財政部表示，納保法新制實施後，估將有149.6萬申報戶受惠，其中以單薪、扶養人數較多的納稅義務人受益最大。（中央社檔案照片）財政部表示，納保法新制實施後，估將有149.6萬申報戶受惠，其中以單薪、扶養人數較多的納稅義務人受益最大。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北3日電）財政部指出，新版納保法在基本生活費的比較基礎上，排除「薪資特別扣除額」，由此所產生的節稅效果，端視納稅人所扶養的人數、與被扶養對象所享特別扣除額而定，與納稅人單身與否無關。

財政部表示，納保法新制將回溯至今年1月1日上路，預定今年底前完成公告，明年5月申報綜所稅時即可適用；納保法新制實施後，估將有149.6萬申報戶受惠，其中以單薪、扶養人數較多的納稅義務人受益最大。

針對部分媒體報導，納保法新制的「減稅紅包」，單身與頂客族恐拿不到，財政部官員指出，納保法「基本生活費」的概念，與納稅義務人扶養人數多寡有關，與是否單身無關。

舉例來說，一個單身上班族扶養未滿70歲的雙親，若無其他特別扣除額，以106年度基本生活費新台幣16.6萬元計算，報稅時仍有11.4萬元基本生活費可扣除（16.6萬 X 3人-8.8萬免稅額 X 3人- 12萬標扣額＝11.4萬），顯見單身族也可享有納保法新制上路後的減稅利益。

值得注意的是，扶養親屬多的納稅義務人若想享有納保法新制上路的減稅優惠，還要檢視原本所享有的特別扣除額多寡；KPMG安侯建業稅務部營運長張芷表示，納保法新制在基本生活費比較基礎上，增列了身障、幼兒學前、教育學費與儲蓄投資等4項特別扣除額，每個家庭適用狀況會不一樣。

例如雙薪四口之家，父母扶養兩名未滿5歲的幼兒，基本生活費為66.4萬元（16.6萬 X 4人），今年初稅制優化方案上路後，幼兒學前特別扣除額從2.5萬元提高至12萬元，換言之，該申報戶的扣免額來到83.2萬元（8.8萬免稅額 X 4人＋24萬標扣額＋24萬幼兒學前特別扣除額=83.2萬），已高出基本生活費，就沒有基本生活費可以減除。

財政部官員表示，身障、教育學費及幼兒學前扣除額，原本性質就是為了滿足民眾基本生活支出所訂定的扣除額，加上稅制優化方案上路後，包括身障、幼兒特扣額都已大幅拉高，因此納入比較基礎並無疑義，至於投資儲蓄特別扣除額，已經給予申報戶儲蓄利息定額免稅優惠，也不宜再有扣除空間。（編輯：陸倩瑤）1070903

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