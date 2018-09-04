/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網
>rss

美網謝淑薇女雙遭淘汰 曾俊欣青少年男雙落馬

發稿時間：2018/09/04 09:01

最新更新：2018/09/04 09:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣網球好手謝淑薇與白俄羅斯選手莎芭蓮卡搭檔，以5比7、4比6不敵對手，無緣晉級8強。圖為檔案照，非本場賽事照片。（圖取自夢遊寫真人謝淑薇臉書www.facebook.com）台灣網球好手謝淑薇與白俄羅斯選手莎芭蓮卡搭檔，以5比7、4比6不敵對手，無緣晉級8強。圖為檔案照，非本場賽事照片。（圖取自夢遊寫真人謝淑薇臉書www.facebook.com）

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）台灣網球好手謝淑薇闖進美網女雙第3輪，今天與一日兩戰的白俄羅斯選手莎芭蓮卡搭檔，以5比7、4比6不敵對手，無緣晉級8強，日前單打吞敗的謝淑薇，今年美網之旅宣告結束。

2018美國網球公開賽進入第8天賽程，謝淑薇與莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）傍晚在第17球場出賽，迎戰名列第7種子的比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）。

20歲的莎芭蓮卡下午才在女單第4輪遭遇日本選手大坂直美，激戰3盤後落敗，賽後2個半小時便投入與謝淑薇的女雙第3輪賽事，對體能是一大考驗。

謝淑薇此役網前攻守俱佳，頻以截擊與扣殺得分，不過發球球速偏慢仍是致命傷，屢被對手抓住機會猛攻，全場被破4個發球局，成為勝負關鍵。

開賽後雙方勢均力敵，第3、4局互破發球局，5比5平手情況下，謝淑薇未能保發，首盤以5比7輸掉。第2盤謝淑薇再被破2個發球局，被逼到2比5絕境，隨後雖反破對手發球局，可惜無力回天，以4比6再輸一盤。

謝淑薇8月30日不敵斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova），單打止步第2輪，如今與莎芭蓮卡搭檔雙打也敗陣，美網之旅告一段落。除了謝淑薇，參加女雙與混雙的詹詠然、詹皓晴也都未能晉級，本屆美網台灣職業選手已全數出局。

至於青少年組戰況，曾俊欣與巴西選手希波斯魏德（Thiago Seyboth Wild）合作，名列男雙頭號種子，首輪對陣阿根廷搭檔塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）與林瓜拉巴言（Alejo Lorenzo Lingua Lavallen），雙方以2比6、6比3各拿一盤後，曾俊欣與希波斯魏德在決勝盤搶10大戰中，以6比10不敵對手，中箭落馬。

台英混血小將葛藍喬安娜（Joanna Garland）也出師不利，名列第12種子的她，女單首輪迎戰地主選手曼德利克（Elizabeth Mandlik），拚戰逾2小時，最終以5比7、6比3、2比6敗陣，淘汰出局。（編輯：屈享平）1070904

延伸閱讀》喬科維奇直落三晉美網8強 可能強碰費德瑞

延伸閱讀》詹詠然退賽 美網女雙衛冕夢碎

延伸閱讀》曾俊欣法網青少男單奪冠 一圓紅土夢

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP