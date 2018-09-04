美網謝淑薇女雙遭淘汰 曾俊欣青少年男雙落馬

台灣網球好手謝淑薇與白俄羅斯選手莎芭蓮卡搭檔，以5比7、4比6不敵對手，無緣晉級8強。圖為檔案照，非本場賽事照片。（圖取自夢遊寫真人謝淑薇臉書www.facebook.com）
（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）台灣網球好手謝淑薇闖進美網女雙第3輪，今天與一日兩戰的白俄羅斯選手莎芭蓮卡搭檔，以5比7、4比6不敵對手，無緣晉級8強，日前單打吞敗的謝淑薇，今年美網之旅宣告結束。
2018美國網球公開賽進入第8天賽程，謝淑薇與莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）傍晚在第17球場出賽，迎戰名列第7種子的比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）。
20歲的莎芭蓮卡下午才在女單第4輪遭遇日本選手大坂直美，激戰3盤後落敗，賽後2個半小時便投入與謝淑薇的女雙第3輪賽事，對體能是一大考驗。
謝淑薇此役網前攻守俱佳，頻以截擊與扣殺得分，不過發球球速偏慢仍是致命傷，屢被對手抓住機會猛攻，全場被破4個發球局，成為勝負關鍵。
開賽後雙方勢均力敵，第3、4局互破發球局，5比5平手情況下，謝淑薇未能保發，首盤以5比7輸掉。第2盤謝淑薇再被破2個發球局，被逼到2比5絕境，隨後雖反破對手發球局，可惜無力回天，以4比6再輸一盤。
謝淑薇8月30日不敵斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova），單打止步第2輪，如今與莎芭蓮卡搭檔雙打也敗陣，美網之旅告一段落。除了謝淑薇，參加女雙與混雙的詹詠然、詹皓晴也都未能晉級，本屆美網台灣職業選手已全數出局。
至於青少年組戰況，曾俊欣與巴西選手希波斯魏德（Thiago Seyboth Wild）合作，名列男雙頭號種子，首輪對陣阿根廷搭檔塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）與林瓜拉巴言（Alejo Lorenzo Lingua Lavallen），雙方以2比6、6比3各拿一盤後，曾俊欣與希波斯魏德在決勝盤搶10大戰中，以6比10不敵對手，中箭落馬。
台英混血小將葛藍喬安娜（Joanna Garland）也出師不利，名列第12種子的她，女單首輪迎戰地主選手曼德利克（Elizabeth Mandlik），拚戰逾2小時，最終以5比7、6比3、2比6敗陣，淘汰出局。（編輯：屈享平）1070904
延伸閱讀》喬科維奇直落三晉美網8強 可能強碰費德瑞
延伸閱讀》詹詠然退賽 美網女雙衛冕夢碎
延伸閱讀》曾俊欣法網青少男單奪冠 一圓紅土夢