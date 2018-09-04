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澳職遞交加入中職企畫書 盼明年從二軍打起

發稿時間：2018/09/04 13:17

最新更新：2018/09/04 14:32

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澳洲職棒聯盟遞交加入中華職棒聯盟企劃書記者會4日在台北舉行，澳職執行長維爾（左）來台，遞交企劃書給中職會長吳志揚（右）。 中央社記者裴禛攝 107年9月4日澳洲職棒聯盟遞交加入中華職棒聯盟企劃書記者會4日在台北舉行，澳職執行長維爾（左）來台，遞交企劃書給中職會長吳志揚（右）。 中央社記者裴禛攝 107年9月4日

（中央社記者黃巧雯台北4日電）澳洲職棒聯盟今天正式向中華職棒聯盟遞交加入中華職棒企劃書，希望2019年加入中職二軍賽事，預計打2個球季，盼未來能升上一軍，但中職會長吳志揚表示，升一軍並沒有時程表。

中職連續10年維持4隊規模，外界關注何時能有第5隊加入，澳職執行長維爾（Cam Vale）今天向吳志揚遞交加入中華職棒企劃書，吳志揚對此表達樂觀其成。

吳志揚提到，澳職這次提出來的企劃書，希望先加盟二軍開始，未來再進一步討論，加入一軍時間點和可行性，後續將提報到常務理事會討論，包括基於戰力平衡，澳職球隊球員組成與本土球員比例、是否參加中職選秀、確保外隊長遠經營等。

澳洲職棒希望2019年能加入中職二軍賽事，最終盼能參加一軍賽事，維爾表達希望越快越好，目前規劃在二軍打2個球季。

不過吳志揚強調，澳職加入一軍並沒有時程表，若要一起談，會涉及許多技術性的問題，恐影響澳職打二軍時程，未來協助澳職與中職其他4隊磨合。（編輯：張芷瑄）1070904

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