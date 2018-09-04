台股站上11000點 權值股後勁足

台股4日終場上漲57.16點、漲幅0.52%，收在11021.38點。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北4日電）台股今天盤勢與被動元件走勢連動性高，早盤雖一度開高，但隨即翻落平盤之下，尾盤在大型權值股包括台塑集團、水泥、統一等拉升下，推升指數回到11000點之上。
加權股價指數終場上漲57.16點、漲幅0.52%，收在11021.38點，成交值新台幣1139.55億元。
被動元件依舊是盤面焦點，包括國巨、華新科、禾伸堂股價上沖下洗，盤中振幅都在8%以上，成交量都爆出近期大量。
尾盤在電子權值股力推下，指數奮力站上11000點，台積電功不可沒，股王大立光直逼4900元整數關卡，並帶動光學族群玉晶光、亞光、先進光上揚。
分析師表示，台股昨天大跌近百點雖然震撼多頭士氣，但在10日線10960點前成功止步，加上今天陸股表現相對平穩、美股電子盤則有延續漲勢的企圖心，也讓內資吃下定心丸，瀕臨破底危機的櫃買指數今天大漲超過1%，多頭獲得喘息空間。
法人也認為，短線只要國際股市沒有大幅波動，台股可望在11000點附近震盪整理，但若要向上挑戰前波高點11186點，則需有量能助陣，且需有新主流引領多頭重整旗鼓，短線由於上市櫃公司陸續公布8月營收，具題材的個股可望有個別表現空間，市場也密切關注蘋果概念股端出的業績數字。（編輯：張均懋）1070904
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