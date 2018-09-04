/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網

颱風燕子風雨大 關西機場傳大範圍淹水災情

>rss

台股站上11000點 權值股後勁足

發稿時間：2018/09/04 13:53

最新更新：2018/09/04 14:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台股4日終場上漲57.16點、漲幅0.52%，收在11021.38點。（中央社檔案照片）台股4日終場上漲57.16點、漲幅0.52%，收在11021.38點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北4日電）台股今天盤勢與被動元件走勢連動性高，早盤雖一度開高，但隨即翻落平盤之下，尾盤在大型權值股包括台塑集團、水泥、統一等拉升下，推升指數回到11000點之上。

加權股價指數終場上漲57.16點、漲幅0.52%，收在11021.38點，成交值新台幣1139.55億元。

被動元件依舊是盤面焦點，包括國巨、華新科、禾伸堂股價上沖下洗，盤中振幅都在8%以上，成交量都爆出近期大量。

尾盤在電子權值股力推下，指數奮力站上11000點，台積電功不可沒，股王大立光直逼4900元整數關卡，並帶動光學族群玉晶光、亞光、先進光上揚。

分析師表示，台股昨天大跌近百點雖然震撼多頭士氣，但在10日線10960點前成功止步，加上今天陸股表現相對平穩、美股電子盤則有延續漲勢的企圖心，也讓內資吃下定心丸，瀕臨破底危機的櫃買指數今天大漲超過1%，多頭獲得喘息空間。

法人也認為，短線只要國際股市沒有大幅波動，台股可望在11000點附近震盪整理，但若要向上挑戰前波高點11186點，則需有量能助陣，且需有新主流引領多頭重整旗鼓，短線由於上市櫃公司陸續公布8月營收，具題材的個股可望有個別表現空間，市場也密切關注蘋果概念股端出的業績數字。（編輯：張均懋）1070904

延伸閱讀》美股今年吸金力最強 台股後市看科技族群

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP