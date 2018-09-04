印尼盾3個月貶近7% 民眾憂物價上漲

印尼盾過去3個月來貶值近7%。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者周永捷雅加達4日專電）印尼盾持續走跌，過去3個月來貶值近7%，外界預期印尼盾兌美元將貶破1萬5000大關。印尼民眾憂心通貨膨脹壓力將在數個月後顯現，屆時民生物資難逃漲價。
印尼盾昨天收盤貶0.71%，來到1萬4815印尼盾對1美元，今天開盤再貶0.2%，來到1萬4845，3個月來貶近7%。投資人認為印尼的貿易逆差和石油仰賴進口，在土耳其和阿根廷金融動盪引發新興市場震盪期間受衝擊。
分析師普遍預期，印尼盾兌美元將貶破1萬5000盾兌1美元的關卡，是1998年亞洲金融風暴後首見。
任職印尼媒體的尤加（Yoga）向中央社記者表示，預期接下來各種物價將上漲，包括食物、汽油及交通運輸都會在印尼盾走貶壓力下上漲。尤加也觀察到，油價過去2、3個月呈現微幅上漲趨勢，也感受到生活開銷壓力將增加。
印尼建國大學（Bina Nusantara University）學者帕拉米坦尼格倫（Paramitaningrum）指出，她還沒有感受到顯著物價上漲壓力，不過，一些朋友已感受到印尼盾走貶導致價格提高。
她說，有些朋友有新生兒，嬰兒配方奶粉多是進口的，價格會隨印尼盾走貶上漲。有些年輕母親現在會考慮奶粉搭配母奶來哺育。
在印尼開發商工作的葉先生表示，不少印尼公司行號以美金貸款首當其衝。他說，做生意的只有出口業者不會受影響，但很多印尼企業賺印尼盾，用美金借款和支付利息，持續走貶對企業影響很大。
在印尼近30年的機械商高應昌以自身經驗指出，現在每個月買中國進口的材料成本增加逾1%。
高應昌表示，目前市場還未充份反應印尼盾走貶帶來的通膨壓力，預估半年後上漲是必然趨勢，幅度不會低於貶值，但物價漲幅將取決於印尼政府的作為。（編輯：廖漢原）1070904
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