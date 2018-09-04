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107年國慶主軸台灣共好 新LOGO主視覺曝光

發稿時間：2018/09/04 17:25

最新更新：2018/09/04 17:52

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「中華民國 讚國慶」官方臉書粉絲團上傳部分107年國慶LOGO設計，在網路上引發熱議。（圖取自中華民國 讚國慶臉書facebook.com/rocbirthday）「中華民國 讚國慶」官方臉書粉絲團上傳部分107年國慶LOGO設計，在網路上引發熱議。（圖取自中華民國 讚國慶臉書facebook.com/rocbirthday）

（中央社記者謝佳珍台北4日電）「中華民國 讚國慶」官方臉書粉絲團上傳部分今年國慶LOGO設計，以「台灣共好」為主軸，以點的匯合，象徵國人團結彼此，台灣更好；國慶籌委會說，完整版LOGO於10月初對外說明。

中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會指出，每年國慶大會都有設計LOGO，呈現當年度的活動主軸。以民國105年為例，國慶大會主題為「台灣有你真好」，LOGO設計以繽紛華麗的顏色象徵多元族群的人民，以不同顏色緊密交疊，象徵台灣人的和諧包容。

國慶籌委會說，106年國慶以「2017 一起更好- Better Taiwan」為主題，LOGO回應主題理念，以台灣重要傳統工藝的紡織，層層交織象徵不同世代的人民交接傳承，一起編織台灣未來，也象徵政府對於政策的堅持與國家永續發展戮力不懈，回應人民對未來的期待。

根據「中華民國 讚國慶」官方粉絲團上傳的部分今年國慶LOGO設計，以粉、黃、綠、藍等顏色的長條、方塊、圓形等圖案構成雙十，在網路上引發熱議，正反評價都有。國慶籌委會說，完整版的LOGO將循例在國慶日前由籌委會主任委員召開記者會對外說明。（編輯：楊凱翔）1070904

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