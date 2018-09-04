/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

公投綁大選 中選會：9月遞件不保證成案

發稿時間：2018/09/04 21:43

最新更新：2018/09/05 08:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
婚姻平權公投2案4日遞交連署書，相關工作人員將連署書分類後送到中選會。（中央社檔案照片） 婚姻平權公投2案4日遞交連署書，相關工作人員將連署書分類後送到中選會。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北4日電）公投綁大選，中選會雖表示8月底前送最保險，但這兩天仍有第二階段連署書遞件，中選會官員表示，時間真的非常趕，當然希望公投盡可能成案，但不敢保證。

中選會目前受理公投案包括國民黨3案、下一代幸福聯盟3案、東奧正名公投1案，婚姻平權公投的2案上午一起送件；中選會目前完成點收的共8案。

中選會先前多次呼籲，8月底前送第二階段連署書較為理想，原因是，中選會點收後，須送戶政機關查對，查對期有一個月，查對完成後彙報給中選會，中選會須在10天內公告是否成案，總計作業時間有40天。

九合一選舉11月24日投票，按規定公投案要在一個月前成案，也就是10月24日前成案。中選會已排定10月2日和16日召開委員會議，準備審議查對完成的公投案。因此，以10月16日往前推算40天，最晚遞件時間落在9月6日。

中選會官員說，8月底之前遞件最保險，9月初遞件時間真的非常趕，戶政機關在一個月內要查這麼多連署書，作業時間很緊湊，因此中選會不敢保證最後來得及成案。官員也強調，對所有案子一視同仁，一切照程序來。

「以核養綠」公投傳出預計9月10日送件，甚至要求中選會加開委員會議。官員說，委員會議的時間早就排定，除主委、副主委外，其餘委員都是兼任性質，要開會也要看委員的時間。

為因應九合一大選恐綁多個公投案投開票，中選會表示，若公投有9案，將採3案或4案投入同一票匭，開票時先分類案別、再分類同意票、不同意票和廢票，然後一張、一張開。

中選會下午召開委員會議，報告新的開票流程，與會官員說，委員們多半肯定新的開票法，決議開票方式以公開、透明、民眾信賴為原則。

官員說，內部模擬新的開票法，3個公投案開票須1小時，9案為3小時，這是以大型開票所的規模來預估，因此中小型開票所耗費時間不到3小時，希望力拚凌晨0時前完成開票。

中選會表示，近期內將召集地方選舉委員會溝通討論，儘速研議快速可行的開票方式，並於9月18日委員會議確認後，拍攝宣傳片讓民眾知道，也要讓全國選務人員熟悉新的開票作業方式。（編輯：謝佳珍）1070904

延伸閱讀》專題／挺平權或挺愛家公投 拚完連署然後呢？

延伸閱讀》公投連署疑有大量抄寫 中選會：絕不容忍偽造

延伸閱讀》公投最多達9案 中選會擬採多案一票匭投票

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP