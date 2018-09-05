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國慶LOGO評價不一 蘇嘉全：定稿盡量符合期待

發稿時間：2018/09/05 11:36

最新更新：2018/09/05 11:59

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「中華民國 讚國慶」官方臉書粉絲團上傳部分今年國慶LOGO設計，以「台灣共好」為主軸，以點的匯合，象徵國人團結彼此，台灣更好。（圖取自中華民國 讚國慶臉書粉絲專頁www.facebook.com/rocbirthday）「中華民國 讚國慶」官方臉書粉絲團上傳部分今年國慶LOGO設計，以「台灣共好」為主軸，以點的匯合，象徵國人團結彼此，台灣更好。（圖取自中華民國 讚國慶臉書粉絲專頁www.facebook.com/rocbirthday）

（中央社記者陳俊華台北5日電）身兼國慶籌備委員會主任委員的立法院長蘇嘉全今天表示，今年國慶LOGO還在最後定案的階段，相信年輕設計師應該有聽到各界意見，最後的定稿一定會盡量符合社會大家期待。

「中華民國讚國慶」官方臉書粉絲團上傳部分今年國慶LOGO設計，以「台灣共好」為主軸，以粉、黃、綠、藍等顏色的長條、方塊、圓形等圖案構成雙十，在網路上引發熱議，正反評價都有。

蘇嘉全上午在立法院受訪時表示，謝謝大家對國慶相關訊息這麼關心，國慶LOGO還在討論，進行到最後要定案的階段，各界意見相信年輕設計師應該都聽到了，針對國慶LOGO如何設計，一定有非常多不同意見，不可能每項不同意見，都面面俱到。

蘇嘉全說，每年辦國慶LOGO都會引起大家的討論，但對於外界的聲音，相信設計團隊聽到了，「最後的定稿，一定會盡量符合社會大家期待」。

至於國慶LOGO是否還有動態版，蘇嘉全說，他還要瞭解一下，因為分工非常細，雖然他是籌備會主委，但細節是交由各組負責，整合之後就會對外說明設計的意涵，相信可以跟外界好好說明。

另外，媒體詢問，前總統陳水扁接受日本產經新聞專訪表示，台灣面對來自中國大陸強烈的外交、軍事上的壓力，正面臨嚴重危機，應早日舉行公民投票，將台灣的心聲傳達給全世界。

蘇嘉全說，相關問題應由相關單位處理，陳前總統有他個人的想法，也可以提供社會大眾參考；至於是否有違規，他並不曉得，因為他對訪談過程並不了解，是聽媒體說才知道這件事。（編輯：黃國倫）1070905

延伸閱讀》產經刊登陳水扁報導 中監：非主動受訪不處置

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