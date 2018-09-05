國慶LOGO評價不一 蘇嘉全：定稿盡量符合期待

「中華民國 讚國慶」官方臉書粉絲團上傳部分今年國慶LOGO設計，以「台灣共好」為主軸，以點的匯合，象徵國人團結彼此，台灣更好。（圖取自中華民國 讚國慶臉書粉絲專頁www.facebook.com/rocbirthday）