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援助非洲友邦預算增 外交部：深化史國雙邊合作

發稿時間：2018/09/05 13:37

最新更新：2018/09/05 13:49

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中華民國5月與布吉納法索斷交後，在非洲僅剩史瓦帝尼一個友邦。圖為總統蔡英文（右）6月8日在總統府會晤史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（左）。（中央社檔案照片）中華民國5月與布吉納法索斷交後，在非洲僅剩史瓦帝尼一個友邦。圖為總統蔡英文（右）6月8日在總統府會晤史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（左）。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、王承中台北5日電）中華民國5月與布吉納法索斷交後，在非洲僅剩史瓦帝尼一個友邦。根據外交部108年度預算書，協助非洲友邦各項經建、衛生醫療等合作經費編列13億6966萬4000元。

外交部指出，外交部明年度預算在「國際合作及關懷」項下，有關亞非的部分共編列新台幣14億2545萬6000元，較今年度的14億59萬1000元，增加2486萬5000元，微幅增加約1.78%。

根據外交部送達立法院的108年度預算書，其中協助非洲友邦國家各項經建、社會發展計畫及衛生醫療合作經費就編列13億6966萬4000元，較今年度在布吉納法索斷交前所編列的預算，還增加2763萬8000元。

對此，外交部發言人李憲章告訴中央社記者，預算增加原因在於持續推動並深化與史瓦帝尼各項雙邊合作計畫，合作領域包括醫衛合作、資通訊科技發展、農業合作、職訓合作等。

他舉例，在提升台史醫療合作方面，持續擴充駐史國醫療團與史國醫療機構的合作能量，協助整建史京政府醫院門診部門、醫療專業人才的能力建構，以及鄉村電力化等有助史國民生的優先發展計畫，使邦誼更加鞏固。

李憲章說，上述預算尚待立法院審議，外交部將於奉核定後妥善規劃運用，發揮最大外交效益。

108年度外交部主管預算共編列260億6453萬7000元，較上一年減少約7000萬元。（編輯：林興盟）1070905

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